Агентство «Хабар» положило конец шумихе вокруг «Евровидения-2027»

·49·Мир
Агентство «Хабар» положило конец шумихе вокруг «Евровидения-2027»

На фоне широкого распространения в международном музыкальном пространстве и медиасфере Центральной Азии сообщений о том, что «Европейский вещательный союз (ЭБУ) отклонил заявку Казахстана», развитие событий приняло неожиданный поворот. Главная государственная телерадиокомпания Казахстана — агентство «Хабар» официально опровергло все циркулирующие в сети слухи и заявило, что страна не направляла никаких официальных заявок на участие в «Евровидении-2027». Заявление, предоставленное агентству «РИА Новости», не только остановило волну фейковых новостей, но и обнажило истинную хронологию отношений между Астаной и ЭБУ. Так проведет ли телеканал национальный отбор, какой статус Казахстан сохранил в организации и почему конкурс, который пройдет в 2027 году в болгарском Бургасе, вновь оказывается в эпицентре скандалов?

Резкое опровержение агентства «Хабар»: Факты и официальная позиция

Казахстанская телерадиокомпания выдвинула следующие официальные заявления в отношении информации, распространившейся в СМИ и социальных сетях:

  • Заявка не подавалась: Агентство полностью опровергло все сведения о том, что от имени Казахстана была отправлена заявка на конкурс «Евровидение-2027», и назвало их не соответствующими действительности слухами;

  • Переговоры остановлены: В настоящее время никаких переговоров с ЭБУ об участии в большом конкурсе 2027 года не ведется;

  • Национальный отбор не планируется: Телеканал сообщил, что не планирует проводить национальный конкурс среди казахстанских исполнителей для «Евровидения»;

  • Ассоциированное членство сохраняется: «Хабар» не разрывал связи с ЭБУ, напротив, продолжает профессиональное сотрудничество в рамках форматов, подтвержденных для ассоциированных членов союза.

Истинная хронология: Когда было обращение и что ответил ЭБУ?

Выяснилось, что распространенные сообщения были сфальсифицированы на основе переписки прошлых лет, а не конкурса 2027 года:

  • Письмо от 4 июля 2025 года: Именно в эту дату агентство «Хабар» направило официальное письмо руководству ЭБУ с просьбой рассмотреть возможность участия в «Евровидении-2026» и изменить статус агентства в союзе;

  • Ответ от 29 января 2026 года: Европейский вещательный союз в своем ответном письме сообщил о невозможности участия в конкурсе 2026 года в связи с действующими требованиями организации (нахождение вне зоны европейского вещания, нечленство в Совета Европы);

  • Новая волна старых новостей: Отказ начала 2026 года был интерпретирован некоторыми изданиями в привязке к сегодняшнему дню, якобы «подана заявка на Евровидение-2027, и она была отклонена».

Бургас-2027 и гигантский раскол на европейской сцене

Хотя слухи вокруг Казахстана утихли, реальный политический кризис вокруг конкурса «Евровидение-2027», который пройдет в следующем году в прибрежном болгарском городе Бургас, только нарастает:

  • Полуфинал и финал в Бургасе: Подтверждено, что очередной этап конкурса пройдет в болгарском Бургасе;

  • Официальный бойкот Нидерландов: Нидерландская общественная телерадиокомпания АВРОТРОС категорически отказалась от участия в конкурсе 2027 года;

  • «Нейтралитет утрачен»: Нидерландская сторона объяснила это решение тем, что конкурс оказался под влиянием военных конфликтов и политических процессов, а организаторы не смогли сохранить беспристрастность.

Оперативное заявление агентства «Хабар» поставило точку в фальшивой шумихе: Казахстан не намерен насильно пробиваться на эту сцену и не хочет делать свое имя мишенью необоснованных опровержений.

А как вы считаете, было ли правильным решением агентства «Хабар» вовсе не подавать заявку на «Евровидение-2027» и приостановить переговоры? Стоит ли исполнителям из Центральной Азии воздерживаться от участия в политизированном конкурсе, который бойкотируют даже такие страны, как Нидерланды? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь правдой об этом важном культурном событии в регионе со всеми любителями музыки!

Европа Хабарлар ИттифоқиҚозоғистонЕвровидение-2027Хабар агентлиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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