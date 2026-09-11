Италия потребовала от Зеленского места за столом мирных переговоров...
В Европе мирные инициативы вокруг украинского конфликта и формат будущих переговоров вступили в полосу резких изменений. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни обратился с прямым и открытым призывом к властям Киева, потребовав не ограничиваться только Францией и Германией на мирных переговорах с Россией. Глава итальянской дипломатии, давая «дружеский совет» Владимиру Зеленскому, заявил, что эпоха небольших групп подошла к концу и теперь такие решающие государства, как Италия и Польша, также должны напрямую сесть за стол переговоров. Почему Рим поднял этот вопрос именно сейчас, какие шаги предпринимают другие крупные страны Европейского союза, чтобы не остаться в стороне от будущего договора о безопасности, и что означает позиция Италии оказывать помощь без отправки войск?
«Дружеский совет Зеленскому»: Рим намерен сломать монополию на переговоры
Громкое заявление главы внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни охватывает несколько важных аспектов:
«Инициативы малых групп больше не нужны»: Таяни открыто подчеркнул, что практика принятия решений от имени Европы отдельно выбранными 2–3 странами неверна;
Вовлечение Италии и Польши: Министр рекомендовал Зеленскому полноценно вовлечь в мирный процесс не только Париж и Берлин, но также Италию и Польшу, которые несут тяжелое военное и политическое бремя в регионе;
Интересы всей Европы: По мнению Таяни, Владимир Зеленский должен одинаково смотреть не только на отдельные государства, но и на весь Европейский союз в целом;
Прямая взаимосвязь безопасности континента: Любое решение, принимаемое по Украине, окажет прямое и долгосрочное влияние на будущую безопасность всего европейского континента.
Условия будущего соглашения: Почему все крупные державы стремятся за стол переговоров?
За этим требованием итальянской дипломатии стоит ожесточенная борьба интересов в архитектуре европейской безопасности:
Контроль условий и их реализации: Страны Европейского союза хотят напрямую влиять на условия будущего мирного соглашения и процесс его практического выполнения;
Необходимость справедливого мира: Таяни особо отметил обязательность достижения устойчивого и справедливого мира для Украины;
Модель помощи без отправки войск: Италия продолжит помогать в защите Украины и впредь, однако в очередной раз подтвердила, что никогда не направит своих военнослужащих в зону боевых действий;
Растущие амбиции Рима: В последнее время со стороны Италии все чаще и решительнее звучат призывы к началу переговоров.
Что это заявление означает для мирного процесса?
Это резкое требование главы МИД Италии наглядно продемонстрировало разделение власти и сфер влияния внутри Европы. Старый формат переговоров наподобие «нормандского» (Франция и Германия) больше не устраивает весь континент. В то время как Рим и Варшава напрямую ощущают экономические, военные и миграционные последствия конфликта, они не желают оставлять судьбу будущих договоренностей исключительно Макрону и Шольцу. Желание Италии сесть за стол переговоров — это серьезный демарш в целях защиты собственных национальных интересов в ходе ожидающихся в ближайшем будущем крупных политических торгов.
А как вы считаете, ускорит ли присоединение Италии и Польши мирные переговоры по Украине или, наоборот, еще больше усложнит соглашение между сторонами? Должен ли Зеленский прислушаться к предложению Рима, не ограничиваясь только Парижем и Берлином? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого важного дипломатического поворота на европейской политической арене со всеми заинтересованными лицами!
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