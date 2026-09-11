Токаев наградил победителей Игр кочевников и сделал важное заявление о национальном спорте

·64·Спорт
Токаев наградил победителей Игр кочевников и сделал важное заявление о национальном спорте

В Астане состоялось грандиозное торжество по случаю завершения ВИ Всемирных игр кочевников, которые продемонстрировали миру богатое культурное наследие Центральной Азии и всего тюркского мира. Победители соревнований, проходивших в упорной борьбе с 31 августа по 6 сентября в Кыргызстане, были лично приняты президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и удостоены высоких государственных наград. Глава государства в своей речи не только объявил, что национальные виды спорта теперь законодательно приравнены к олимпийским, но и особо отметил историческую победу Елены Рыбакиной, которая недавно стала первой ракеткой мира. Так что же Токаев назвал самым бесценным достоянием двух братских народов, какая ответственность возложена на чемпионов и как был оценен авторитет казахстанского спорта на мировой арене?

«Приравнены к олимпийским видам спорта»: историческое внимание Токаева к национальному спорту

Глава Казахстана отметил ряд важных тезисов по развитию национальной идентичности и спорта:

  • Юридическое закрепление статуса: Президент подчеркнул, что в Казахстане национальные виды спорта официально на законодательном уровне приравнены к олимпийским видам спорта;

  • Наследники Великой степи: Токаев подчеркнул культурное и историческое значение соревнований, заявив: «Мы по праву являемся наследниками цивилизации Великой степи»;

  • Бесценный аманат предков: Глава государства отметил, что самым ценным богатством, оставленным предками казахскому и кыргызскому народам, являются взаимное уважение и вечная дружба, и добавил, что необходимо оставаться верными этим заветам;

  • Авторитет Игр кочевников: Было признано, что престиж этих глобальных этноспортивных соревнований служит укреплению общего авторитета всего региона на международной арене.

Триумф казахстанского спорта на мировой арене: на примере Рыбакиной

Токаев с особой гордостью упомянул последние крупнейшие спортивные достижения страны:

  • «Наш авторитет выше, чем когда-либо»: Было отмечено, что сегодня авторитет казахстанского спорта в мире вырос до беспрецедентного уровня и это признает весь мир;

  • Елена Рыбакина — первая ракетка мира: Президент оценил недавнее восхождение известной теннисистки Елены Рыбакиной на статус первой ракетки мира в рейтинге WTA как поистине великий и исторический успех;

  • Созвучие всесторонних побед: Было указано, что спортсмены занимают самые высокие ступени как в современном большом спорте (теннис), так и в древних национальных состязаниях (Игры кочевников).

«Просто быть чемпионом недостаточно»: воспитание молодежи и высшая ответственность

Обращаясь к победившим спортсменам, президент особо остановился на их долге перед обществом:

  • Ответственность быть примером: Было подчеркнуто, что поскольку молодежь растет, равняясь на спортсменов, важно не просто побеждать в соревнованиях, но и быть достойным этого звания в жизни, показывая пример;

  • Гармония воспитания и дисциплины: Токаев указал на необходимость формирования у подрастающего поколения не только воли и терпения, но и высокой культуры, нравственности и железной дисциплины;

  • Вручение государственных наград: В завершение торжественной церемонии атлетам, одержавшим победу на ВИ Всемирных играх кочевников, а также активистам, внесшим вклад в это престижное мероприятие, были вручены высокие государственные награды.

Это поздравление президента Казахстана еще раз доказало, что для стран Центральной Азии национальные ценности и спорт — это не только физическая борьба, но и наиболее влиятельный фактор, формирующий международную дипломатию, узы братства и дух молодежи.

А как думаете вы, насколько сильно широкая пропаганда таких национальных спортивных соревнований, как Игры кочевников, на уровне Олимпийских игр в Центральной Азии укрепит единство региона? Способны ли современные спортивные звезды, как сказал Токаев, быть для молодежи символом не только силы, но и культуры и этикета? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой вдохновляющей статьей, посвященной национальному спорту и героям-победителям, со всеми любителями спорта!

Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлариҚасим-Жомарт ТўқаевЕлена РибакинаҚозоғистон спорти
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«В Бухаре настоящий дождь из голов!»: «Навбахор» разгромил соперника на выезде«В Бухаре настоящий дождь из голов!»: «Навбахор» разгромил соперника на выездеСегодня, 21:25Почему Бренден Ааронсон является важным игроком для ЛидсаПочему Бренден Ааронсон является важным игроком для ЛидсаСегодня, 18:57Энцо Мареска рассказал об изменениях в составе перед манчестерским дербиЭнцо Мареска рассказал об изменениях в составе перед манчестерским дербиСегодня, 15:56Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?Топурия возвращается: реванш против Гейджи или супербой с Пимблеттом?Сегодня, 14:44«Всё решили секунды»: Рахмоналиев откровенно высказался о 0:4 на «Олд Траффорд»«Всё решили секунды»: Рахмоналиев откровенно высказался о 0:4 на «Олд Траффорд»Сегодня, 14:37Деклан Райс высоко оценил игру Кевина Де БрёйнеДеклан Райс высоко оценил игру Кевина Де БрёйнеСегодня, 13:50
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду