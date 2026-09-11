Dyson представила умную щетку, которая чистит зубы под визуальным контролем

Компания Dyson представила новую умную зубную щетку КамераДжет, которая показывает процесс очистки полости рта с помощью камеры. Встроенная камера устройства определяет промежутки между зубами и помогает очищать их с помощью специального потока жидкости. Об этом сообщили в Dyson.

Встроенная в щетку макрокамера на 100 тысяч пикселей анализирует 28 кадров в секунду. Система на базе искусственного интеллекта определяет межзубные промежутки, после чего распыляет жидкость для полоскания рта точно в эту зону. Dyson позиционирует эту функцию как метод, аналогичный «жидкой зубной нити».

Устройство подключается к приложению МйДйсон через Wi-Fi и Bluetooth. Пользователь может в реальном времени видеть на экране смартфона процесс чистки зубов, следить за тем, какие участки уже очищены, и получать рекомендации по технике чистки.

Стоимость КамераДжет в США составляет 499,99 доллара. Устройство поступило в продажу 1 сентября 2026 года.