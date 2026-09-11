Dyson представила умную щетку, которая чистит зубы под визуальным контролем

·52·Технологии
Dyson представила умную щетку, которая чистит зубы под визуальным контролем

Компания Dyson представила новую умную зубную щетку КамераДжет, которая показывает процесс очистки полости рта с помощью камеры. Встроенная камера устройства определяет промежутки между зубами и помогает очищать их с помощью специального потока жидкости. Об этом сообщили в Dyson.

Встроенная в щетку макрокамера на 100 тысяч пикселей анализирует 28 кадров в секунду. Система на базе искусственного интеллекта определяет межзубные промежутки, после чего распыляет жидкость для полоскания рта точно в эту зону. Dyson позиционирует эту функцию как метод, аналогичный «жидкой зубной нити».

Qora fonda qo‘lda tutilgan och pushti rangli Dyson elektr tish cho‘tkasi.

Устройство подключается к приложению МйДйсон через Wi-Fi и Bluetooth. Пользователь может в реальном времени видеть на экране смартфона процесс чистки зубов, следить за тем, какие участки уже очищены, и получать рекомендации по технике чистки.

Стоимость КамераДжет в США составляет 499,99 доллара. Устройство поступило в продажу 1 сентября 2026 года.

Ayol kishi smartfondagi ilova yordamida o‘z tishlarini masofaviy ko‘rikdan o‘tkazmoqda.
DysonCameraJetMyDysonSun'iy intellekt
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Charos
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