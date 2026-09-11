«Исключат из вуза?!»: Громкий скандал вокруг афганских студентов в Пакистане...
В регионе Центральной и Южной Азии разразился масштабный гуманитарный кризис, в эпицентре которого оказались права человека, женское образование и судьбы сотен молодых людей. Медицинский и стоматологический совет Пакистана (ПМДК) принял жесткую директиву о немедленном отчислении из вузов и депортации в Афганистан будущих врачей из числа афганских граждан, обучающихся в высших учебных заведениях страны. Однако афганские студенты, выступившие против этого решения — особенно студентки, полностью лишенные права на получение высшего образования на родине, — обратились в Высокий суд Лахора и начали борьбу за свое будущее. 10 сентября 2026 года судебные органы временно приостановили процесс выдворения. Почему эта драма, о которой сообщило издание «Ал Джазира», разгорелась в момент острой нехватки медицинских кадров в регионе и кто стоит за бюрократическим противостоянием?
Директива ПМДК и обвинения в незаконности: под угрозой более 200 студентов
Требования, выдвинутые пакистанским медицинским регулятором, охватывают несколько спорных моментов:
«Только 22 законных»: Регулятор ссылается на то, что из более чем 200 афганских студентов, обучающихся в медицинских вузах страны, лишь 22 официально зарегистрированы в ПМДК;
Обвинение в незаконном статусе: Пребывание всех остальных студентов в учебных заведениях и общежитиях признано официально незаконным, им отдан приказ покинуть страну;
Предлог программы стипендий: Студенты заявляют, что были приняты на учебу по официальной государственной грантовой программе правительства Пакистана «Аллама Икбал», а оформлением документов должны были заниматься не сами учащиеся, а администрации университетов.
Противостояние МИД и университетов: межведомственная неразбериха
Внутри официального Исламабада мнения по поводу данной проблемы также резко разделились:
Заявление МИД Пакистана: Министерство иностранных дел открыто объявило, что афганские студенты, имеющие действующие визы и принятые на аккредитованные программы, могут остаться в стране и продолжить обучение;
Продолжение давления на местах: Несмотря на позицию министерства, ПМДК и руководство вузов на местах не прекратили давление по выселению студентов из общежитий и их отчислению;
Молодежь между двух огней: Оказавшись между дипломатическим разрешением и запретами медицинского совета, студенты были вынуждены обратиться в суд как к единственному способу защитить свои права.
Поворотное решение суда Лахора: луч надежды для афганских девушек
Высокий суд Лахора предпринял решительный шаг по исковому заявлению, поданному афганскими студентами:
Директива приостановлена: 10 сентября 2026 года Высокий суд Лахора временно приостановил исполнение предписания ПМДК;
Строгий запрет на выдворение: Суд категорически запретил университетам отчислять или выгонять студентов-истцов до следующего заседания;
Вопрос жизни и смерти для девушек: Это решение имеет решающее значение особенно для афганских студенток, поскольку в управляемом «Талибаном» Афганистане введен полный запрет на получение женщинами высшего образования, и возвращение назад означает для них полную потерю мечты стать врачом и свободной жизни;
Временное спасение: Решение суда носит пока временный характер, и до вынесения окончательного вердикта судьбы сотен молодых людей остаются неопределенными.
Этот конфликт в Пакистане показал, как бюрократическая волокита и политические разногласия могут поставить под угрозу судьбы людей, особенно беззащитных студенток, у которых нет иных стремлений, кроме как получать знания. Окончательное решение суда Лахора станет проверкой не только для 200 студентов, но и для всего комплекса региональных гуманитарных связей.
А как считаете вы, не обязано ли правительство Пакистана предоставить полную возможность завершить учебу в вузах афганским студентам, принятым по его собственным стипендиям, особенно девушкам, лишенным возможности учиться на родине? Сможет ли суд Лахора твердо отстаивать гуманитарную позицию в этом деле? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этой важной проблемы прав человека в соседнем регионе с друзьями!
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