«Исключат из вуза?!»: Громкий скандал вокруг афганских студентов в Пакистане...

В регионе Центральной и Южной Азии разразился масштабный гуманитарный кризис, в эпицентре которого оказались права человека, женское образование и судьбы сотен молодых людей. Медицинский и стоматологический совет Пакистана (ПМДК) принял жесткую директиву о немедленном отчислении из вузов и депортации в Афганистан будущих врачей из числа афганских граждан, обучающихся в высших учебных заведениях страны. Однако афганские студенты, выступившие против этого решения — особенно студентки, полностью лишенные права на получение высшего образования на родине, — обратились в Высокий суд Лахора и начали борьбу за свое будущее. 10 сентября 2026 года судебные органы временно приостановили процесс выдворения. Почему эта драма, о которой сообщило издание «Ал Джазира», разгорелась в момент острой нехватки медицинских кадров в регионе и кто стоит за бюрократическим противостоянием?

Директива ПМДК и обвинения в незаконности: под угрозой более 200 студентов

Требования, выдвинутые пакистанским медицинским регулятором, охватывают несколько спорных моментов:

«Только 22 законных»: Регулятор ссылается на то, что из более чем 200 афганских студентов, обучающихся в медицинских вузах страны, лишь 22 официально зарегистрированы в ПМДК;

Обвинение в незаконном статусе: Пребывание всех остальных студентов в учебных заведениях и общежитиях признано официально незаконным, им отдан приказ покинуть страну;

Предлог программы стипендий: Студенты заявляют, что были приняты на учебу по официальной государственной грантовой программе правительства Пакистана «Аллама Икбал», а оформлением документов должны были заниматься не сами учащиеся, а администрации университетов.

Противостояние МИД и университетов: межведомственная неразбериха

Внутри официального Исламабада мнения по поводу данной проблемы также резко разделились:

Заявление МИД Пакистана: Министерство иностранных дел открыто объявило, что афганские студенты, имеющие действующие визы и принятые на аккредитованные программы, могут остаться в стране и продолжить обучение;

Продолжение давления на местах: Несмотря на позицию министерства, ПМДК и руководство вузов на местах не прекратили давление по выселению студентов из общежитий и их отчислению;

Молодежь между двух огней: Оказавшись между дипломатическим разрешением и запретами медицинского совета, студенты были вынуждены обратиться в суд как к единственному способу защитить свои права.

Поворотное решение суда Лахора: луч надежды для афганских девушек

Высокий суд Лахора предпринял решительный шаг по исковому заявлению, поданному афганскими студентами: