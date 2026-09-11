Xiaomi представила кроссовер-«автодом» с запасом хода 1688 километров

Xiaomi представила необычный кроссовер СкйНомад Н90 Max Эксплорер Эдитион, предназначенный для дальних поездок и отдыха на природе. На крыше автомобиля установлена спальная зона с электроприводом, которая при остановке машины превращается в своеобразный «двухэтажный дом».

При поднятой крыше модели высота салона достигает 2,29 метра. На верхнем этаже имеется двухместное спальное место, индивидуальное освещение, каналы кондиционирования и порты USB-C. Сиденья второго ряда также складываются, превращаясь в дополнительную кровать размером 1,87 × 1,24 метра.

Эксплорер Эдитион выпускается в пятиместной конфигурации. В нем также предусмотрена функция подогрева пола, благодаря чему автомобиль адаптирован для использования одновременно и как транспортное средство, и как комфортное пространство для отдыха.

Кроссовер оснащен гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового двигателя-генератора и двух электромоторов. Суммарная мощность составляет 310 кВт, то есть около 416 лошадиных сил. Общий запас хода Эксплорер Эдитион по циклу КЛТК достигает 1688 километров.

В Китае цена автомобиля установлена на уровне 299 900 юаней, что составляет примерно 44 тысячи долларов. Модель поступила в продажу в сентябре.

Стоит отметить, что 1688 километров — это общий запас хода по циклу КЛТК, заявленный производителем. В реальных дорожных условиях расстояние, преодолеваемое автомобилем, может отличаться.