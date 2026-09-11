Xiaomi представила кроссовер-«автодом» с запасом хода 1688 километров

·44·Авто
Xiaomi представила кроссовер-«автодом» с запасом хода 1688 километров

Xiaomi представила необычный кроссовер СкйНомад Н90 Max Эксплорер Эдитион, предназначенный для дальних поездок и отдыха на природе. На крыше автомобиля установлена спальная зона с электроприводом, которая при остановке машины превращается в своеобразный «двухэтажный дом».

При поднятой крыше модели высота салона достигает 2,29 метра. На верхнем этаже имеется двухместное спальное место, индивидуальное освещение, каналы кондиционирования и порты USB-C. Сиденья второго ряда также складываются, превращаясь в дополнительную кровать размером 1,87 × 1,24 метра.

Эксплорер Эдитион выпускается в пятиместной конфигурации. В нем также предусмотрена функция подогрева пола, благодаря чему автомобиль адаптирован для использования одновременно и как транспортное средство, и как комфортное пространство для отдыха.

Кроссовер оснащен гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового двигателя-генератора и двух электромоторов. Суммарная мощность составляет 310 кВт, то есть около 416 лошадиных сил. Общий запас хода Эксплорер Эдитион по циклу КЛТК достигает 1688 километров.

Oq rangli, lyukli va havo aylanish tizimi ko‘rsatilgan avtomobilning keng ichki qismi.

В Китае цена автомобиля установлена на уровне 299 900 юаней, что составляет примерно 44 тысячи долларов. Модель поступила в продажу в сентябре.

Стоит отметить, что 1688 километров — это общий запас хода по циклу КЛТК, заявленный производителем. В реальных дорожных условиях расстояние, преодолеваемое автомобилем, может отличаться.

Xiaomi представила кроссовер-«автодом» с запасом хода 1688 километров
XiaomiSkyNomad N90 Max Explorer EditionгибридCLTC цикл
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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