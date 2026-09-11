«Дубль от Абдухоликова!»: «Локомотив» разгромил «Машъал» на своем поле

·44·Спорт
«Дубль от Абдухоликова!»: «Локомотив» разгромил «Машъал» на своем поле

В рамках 21-тура Суперлиги Узбекистана в столице прошло важное и напряженное противостояние. Ташкентский «Локомотив», ведущий серьезную борьбу за путевку в еврокубки и высокие места, принимал на своем поле мубарекский «Машъал». «Железнодорожники», выйдя на поле с единственной целью победить для улучшения своего положения в турнирной таблице, во втором тайме продемонстрировали настоящий мастер-класс и забили в ворота соперника 3 безответных мяча. Герой матча, опытный бомбардир Темурходжа Абдухоликов записал на свой счет дубль, а молодой талант Джафар Баходиров поставил красивую точку в матче. Итак, как «Локомотив» взломал оборону, державшуюся 56 минут, насколько высоко голы Абдухоликова подняли команду в таблице и почему положение «Машъала» становится все более тяжелым?

Ожесточенное сопротивление в первом тайме и «взрыв» во втором

Хотя встреча началась под большим давлением хозяев поля, открыть счет оказалось непросто:

  • Плотная оборона мубарекцев: «Машъал», борющийся за выживание в нижней части турнирной таблицы, в первые 45 минут действовал в защите дисциплинированно и успешно отражал атаки столичной команды;

  • Гол Абдухоликова, растопивший лед: Резко усиливший давление с началом второго тайме «Локомотив» добился своего на 56-й минуте — лидер команды Темурходжа Абдухоликов проявил расторопность в штрафной площади и открыл счет (1:0);

  • Дубль от опытного бомбардира: Ближе к концу матча, на 85-й минуте, Абдухоликов эффективно воспользовался ошибкой защитников соперника и вновь отправил мяч в сетку, практически решив судьбу встречи (2:0);

  • Заключительный аккорд от Баходирова: На 90+1-й минуте добавленного судьей времени вышедший на поле с большим энтузиазмом Джафар Баходиров в третий раз поразил ворота «Машъала», доведя счет до крупного — 3:0.

Рывок в турнирной таблице: «Локомотив» в четверке сильнейших!

Эта уверенная и крупная победа серьезно перераспределила силы в верхней и нижней частях таблицы:

  • 35 очков и 4-е место: Завоевав три ценных очка, «Локомотив» довел их количество до 35 и поднялся напрямую на 4-ю строчку, продолжив путь к призовым местам;

  • Шанс обойти «Бухару»: На фоне потери очков конкурентами из верхней части таблицы «железнодорожники» еще плотнее приблизились к рядам претендентов на медали;

  • Безвыходное положение «Машъала»: Застрявший на последней строчке с активом всего в 5 очков мубарекский клуб с каждым туром все неизбежнее приближается к угрозе вылета в низшую лигу.

Лидерский дух Темурходжи Абдухоликова

Сегодняшняя встреча в очередной раз доказала, что именно индивидуальное мастерство и хладнокровие в составе «Локомотива» могут решить исход матча. Темурходжа Абдухоликов в ответственный момент взял на себя ответственность и повел команду за собой. Эта победа, сокрушившая любое сопротивление соперника, показала, что к концу сезона «железнодорожники» полностью восстановили свой боевой дух. Впереди команду ждут еще более напряженные и решающие матчи за медали.

А как считаете вы, сможет ли «Локомотив» во главе с Темурходжой Абдухоликовым в текущем сезоне войти в тройку лидеров и подняться на медальный пьедестал? Что вы думаете о шансах «Машъала» остаться в Суперлиге? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом самых жарких матчей узбекского футбола со всеми болельщиками!

Локомотив ТошкентМашъалТемурхўжа АбдухолиқовЎзбекистон Суперлиги
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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