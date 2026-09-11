При расторжении брака могут перестать давать срок на примирение: предлагаются новые основания

·1·Узбекистан
При расторжении брака могут перестать давать срок на примирение: предлагаются новые основания

В Узбекистане предлагается в некоторых случаях не предоставлять супругам срок на примирение при расторжении брака. Об этом 11 сентября на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса сообщила заместитель Премьер-министра — председатель Комитета семьи и женщин Дильноза Каттаханова.

По ее словам, разработан законопроект по совершенствованию законодательства, регулирующего семейные отношения, который в настоящее время рассматривается в Администрации Президента.

Согласно предложению, основанием для отказа в предоставлении срока на примирение при разводе могут стать факты подверженности одного из супругов насилию или притеснению, злоупотребления алкоголем или наркотическими средствами, наличия СПИДа или раздельного проживания без уважительных причин в течение трех лет.

Также было отмечено, что при работе с семьями, находящимися на грани развода, внедряется практика составления индивидуальной программы для каждой женщины. При этом будут охватываться и другие члены семьи, а в зависимости от проблем определяться конкретные задачи и ответственные лица.

Каттаханова подчеркнула, что если проблемы в семье связаны с вопросами занятости, жилья, здоровья, психологического или юридического характера, планируется оказание семье комплексных услуг.

По данным, в Узбекистане в настоящее время насчитывается 10 миллионов 505 тысяч 139 семей. За первые семь месяцев 2026 года было зарегистрировано 115 тысяч 879 браков, за этот же период зафиксировано 29 тысяч 353 случая развода. Это на 1470 или на 5 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В анализе причин разводов отмечается, что в 54 процентах обращений в суды указаны такие причины, как несовпадение характера, взаимное недоверие или неготовность к семейной жизни. В социальном опросе 50 процентов респондентов указали в качестве факторов, приводящих к разводу, взаимное недоверие, 46 процентов — непонимание друг друга, 34 процента — материальные трудности и 29 процентов — вмешательство третьих лиц.

Дилноза КаттахоноваОлий Мажлис СенатиНикоҳдан ажратишОила ва хотин-қизлар қўмитаси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане резко возрос импорт мяса: каковы цены на рынке?В Узбекистане резко возрос импорт мяса: каковы цены на рынке?Сегодня, 17:26Для несовершеннолетних вводятся новые правила заключения бракаДля несовершеннолетних вводятся новые правила заключения бракаСегодня, 17:16Осень в Узбекистане может стать дождливее: в каких регионах ожидаются осадки?Осень в Узбекистане может стать дождливее: в каких регионах ожидаются осадки?Сегодня, 16:19С 1 октября в Ташкенте может подорожать проезд в общественном транспортеС 1 октября в Ташкенте может подорожать проезд в общественном транспортеСегодня, 11:37В Ташкенте может подорожать проезд в метро и автобусахВ Ташкенте может подорожать проезд в метро и автобусахСегодня, 00:14С 2027 года школьные учебники будут издаваться в новом алфавитеС 2027 года школьные учебники будут издаваться в новом алфавитеВчера, 17:00
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Какая погода ожидается завтра в Узбекистане?
Большие перемены в Администрации Президента: Пулат Бобожонов покинул свой пост
Большие перемены в Администрации Президента: Пулат Бобожонов покинул свой пост