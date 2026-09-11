При расторжении брака могут перестать давать срок на примирение: предлагаются новые основания

В Узбекистане предлагается в некоторых случаях не предоставлять супругам срок на примирение при расторжении брака. Об этом 11 сентября на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса сообщила заместитель Премьер-министра — председатель Комитета семьи и женщин Дильноза Каттаханова.

По ее словам, разработан законопроект по совершенствованию законодательства, регулирующего семейные отношения, который в настоящее время рассматривается в Администрации Президента.

Согласно предложению, основанием для отказа в предоставлении срока на примирение при разводе могут стать факты подверженности одного из супругов насилию или притеснению, злоупотребления алкоголем или наркотическими средствами, наличия СПИДа или раздельного проживания без уважительных причин в течение трех лет.

Также было отмечено, что при работе с семьями, находящимися на грани развода, внедряется практика составления индивидуальной программы для каждой женщины. При этом будут охватываться и другие члены семьи, а в зависимости от проблем определяться конкретные задачи и ответственные лица.

Каттаханова подчеркнула, что если проблемы в семье связаны с вопросами занятости, жилья, здоровья, психологического или юридического характера, планируется оказание семье комплексных услуг.

По данным, в Узбекистане в настоящее время насчитывается 10 миллионов 505 тысяч 139 семей. За первые семь месяцев 2026 года было зарегистрировано 115 тысяч 879 браков, за этот же период зафиксировано 29 тысяч 353 случая развода. Это на 1470 или на 5 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В анализе причин разводов отмечается, что в 54 процентах обращений в суды указаны такие причины, как несовпадение характера, взаимное недоверие или неготовность к семейной жизни. В социальном опросе 50 процентов респондентов указали в качестве факторов, приводящих к разводу, взаимное недоверие, 46 процентов — непонимание друг друга, 34 процента — материальные трудности и 29 процентов — вмешательство третьих лиц.