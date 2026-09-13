Смартфон Xiaomi 18 Фолд показал высокие результаты продаж в Китае в первый день

·36·Технологии
Смартфон Xiaomi 18 Фолд показал высокие результаты продаж в Китае в первый день

Продажи нового складного флагмана технологического гиганта Xiaomi — Xiaomi 18 Фолд — продемонстрировали значительный успех в первые сутки после запуска. Согласно данным РД Обсерватион, в первый же день было продано около 36 тысяч экземпляров этого премиального устройства. Данный показатель считается высоким результатом для дорогостоящих устройств подобного класса. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Напомним, что официальные продажи смартфона Xiaomi 18 Фолд в Китае стартовали 10 сентября текущего года. Аналитики отмечают, что, учитывая стартовую цену устройства от 10 000 юаней (около 1500 долларов), этот первоначальный результат оказался даже лучше ожиданий экспертов. Хотя приведенные цифры основаны на неофициальных источниках, они наглядно демонстрируют общий спрос на рынке.

Цены на модели и варианты памяти

По данным иксбт.ком, базовая версия, предложенная покупателям, а именно модель с 12 GB RAM и 256 GB встроенной памяти, оценена в 11 000 юаней (около 1640 долларов). Этот ценовой сегмент помогает сохранять конкурентоспособность на рынке флагманских смартфонов.

Также компания предлагает пользователям другие модификации, предоставляющие еще более широкие возможности. В частности, конфигурация с 12 GB / 512 GB памяти оценена в 12 000 юаней (1785 долларов), а за самую продвинутую версию с 16 GB / 512 GB памяти покупателям придется заплатить 13 000 юаней (1935 долларов).

Заявления представителей компании и спрос

Руководство Xiaomi неоднократно подчеркивало, что интерес к новому складному устройству чрезвычайно высок. В частности, вице-президент и директор по маркетингу компании Сюй Фэй сообщил, что с началом продаж запасы Xiaomi 18 Фолд были распроданы в кратчайшие сроки. Это свидетельствует о том, что поклонники бренда долго ждали новое поколение складных гаджетов.

В то же время глава Xiaomi Чина Ван Сяоянь раскрыл еще более интересные цифры по показателям продаж. Согласно его данным, объем продаж новой модели Xiaomi 18 Фолд в первый день оказался на 310 процентов выше, чем результат складного устройства предыдущего поколения за аналогичный период. Такой резкий рост показывает, что инженерные решения и маркетинговая стратегия компании оправдывают себя.

XiaomiXiaomi 18 FoldСмартфонТехнологииКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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