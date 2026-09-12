«Черная судьба» министров обороны: бывший глава ведомства Грузии осужден за коррупцию

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«Черная судьба» министров обороны: бывший глава ведомства Грузии осужден за коррупцию

Политическая элита и оборонная система Грузии получили очередной мощный коррупционный удар. Бывший министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе после заключения процессуального соглашения с прокуратурой был приговорен судом к 3 годам реального тюремного заключения. Экс-министр, ранее уже судимый по другому делу, и его родственник Васил Мхеидзе на этот раз были вынуждены пойти на сделку со следствием по новому делу о получении взятки. Самое удивительное, что с этим приговором число бывших министров обороны Грузии, оказавшихся за решеткой в современной истории страны, достигло пяти — трое из них возглавляли армию во времена Михаила Саакашвили, двое — при нынешней власти «Грузинской мечты». Так, в какой сумме взятки обвинили Джуаншера Бурчуладзе, какое наказание ждет его родственника и почему должность министра обороны в Грузии превратилась в «проклятое кресло», ведущее прямиком в тюрьму?

Сделка с прокуратурой: 5 лет приговора, 3 года тюрьмы и штраф в 1 миллион лари

Суд вынес законный приговор в отношении бывшего высокопоставленного чиновника:

  • Заключено процессуальное соглашение: Джуаншер Бурчуладзе и его родственник Васил Мхеидзе признали вину в рамках нового уголовного дела о получении взятки и подписали сделку со следствием;

  • 5-летний приговор для Бурчуладзе: Бывшему министру назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы — 3 года он проведет в реальной тюрьме, а оставшиеся 2 года считаются условным сроком;

  • Огромный штраф в 1 миллион лари: Помимо тюремного срока, Бурчуладзе обязан выплатить в госбюджет крупный штраф в размере 1 миллиона лари (около 383,1 тыс. долларов);

  • Наказание для родственника неизбежно: Васил Мхеидзе приговорен к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы (из них 1 год и 2 месяца — реальный срок, 3 года — условно), а также оштрафован на 100 тысяч лари (38,3 тыс. долларов).

«Черная судьба», преследующая министров обороны Грузии: 5 генералиссимусов за решеткой

Пост министра обороны в Грузии остается одной из самых опасных должностей в политике страны. Хронология пяти арестованных экс-министров выглядит следующим образом:

  • Ираклий Окруашвили (2004–2006): Один из самых известных и противоречивых министров эпохи Саакашвили, впоследствии перешедший в оппозицию, неоднократно арестовывался и судим;

  • Георгий Барамидзе (около 6 месяцев в 2004 году): Кратковременно возглавлял оборонное ведомство, находился в центре различных политических и военных конфликтов;

  • Бачо Ахалая (2009–2012): Стал главным героем многочисленных уголовных дел, связанных с жестким управлением, пытками заключенных и превышением должностных полномочий;

  • Ираклий Гарибашвили (2019–2021): Занимал пост министра при «Грузинской мечте», а затем премьер-министра, фигурировал в различных коррупционных расследованиях и обвинениях;

  • Джуаншер Бурчуладзе (2021–2024): Возглавлял армию три года, вскоре после отставки отправился из зала суда прямиком за решетку по делу о крупной коррупции и взятках.

Военный бюджет и коррупция: почему армия под прицелом?

По мнению политических экспертов, последовательное привлечение министров обороны к уголовной ответственности связано с несколькими факторами в системе:

  • Огромные финансовые потоки: Оборонная сфера является самой закрытой структурой, получающей значительную часть бюджета страны, где закупки часто скрыты под грифом государственной тайны;

  • Месть и чистки при смене власти: Каждая новая политическая волна берет за правило тщательно проверять военные контракты и госзакупки предыдущих руководителей;

  • Сигнал внутренней политической дисциплины: Арест Бурчуладзе может быть жестким публичным месседжем действующей власти о том, что она не будет защищать даже бывших руководителей из своей команды, если будут выявлены финансовые преступления.

3-летний тюремный приговор и миллионный штраф Джуаншера Бурчуладзе, демонстрируя, что перед законом в Грузии никто не неприкосновенен, в очередной раз доказали высокие коррупционные риски военных должностей.

Как вы считаете, является ли арест пяти министров обороны в Грузии результатом реальной борьбы с коррупцией или это очередная политическая чистка и акт мести? Можно ли установить общественный контроль над военными закупками и оборонным бюджетом? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь анализом этого громкого судебного приговора в Грузии со всеми любителями аналитики!

Джуаншер БурчуладзеВасил МхеидзеКоррупция в ГрузииМинистры обороны ГрузииСудебные процессы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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