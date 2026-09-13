Американская компания Радиа проектирует гигантский самолет ВиндРуннер

Стремительное развитие аэрокосмической отрасли создает огромные проблемы не только в создании новых технологий, но и в их транспортировке. По данным иксбт.ком, американская компания Радиа представила проект уникального транспортного самолета ВиндРуннер, предназначенного для решения именно этой задачи. Это гигантское воздушное судно предназначено для доставки ступеней ракет, крупных спутников и многоразовых космических аппаратов непосредственно к месту назначения без необходимости их разборки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время из-за увеличения размеров космических технологий существующая транспортная инфраструктура, дороги и порты сталкиваются с серьезными ограничениями. В результате крупные системы приходится разбирать на заводе, а затем неделями перевозить морским или наземным транспортом. Это приводит не только к потере времени, но и к лишним расходам и повышению риска повреждения дорогостоящей техники.

Технические возможности и преимущества транспортировки ВиндРуннер

Проект ВиндРуннер разрабатывается с упором не на вес, а на объем груза. Конструкция самолета позволяет разместить полностью собранные ракеты, их ускорители и крупные искусственные спутники. По планам разработчиков, время в пути между заводом, испытательным центром и космодромом сократится с нескольких недель до всего нескольких часов.

Для удобной погрузки крупногабаритных объектов самолет будет оснащен открывающейся носовой частью, нижней грузовой палубой и специальной системой погрузки. Несмотря на это, специалисты Радиа подчеркивают, что воздушное судно совместимо со стандартным аэродромным оборудованием. Это исключает необходимость создания сложной инфраструктуры для каждого пункта назначения.

Передвижение по грунтовым полосам и перспективное применение

Одной из ключевых особенностей этого гигантского транспортного средства является то, что оно может без проблем использовать грунтовые взлетно-посадочные полосы длиной около 1800 метров. Это позволяет доставлять крупногабаритные грузы не только в крупные аэропорты, но и на удаленные космодромы, испытательные полигоны и временные базы.

Ожидается, что самолет также сыграет важную роль в обслуживании многоразовых ракет. Если ступень ракеты приземлится вдали от основного космодрома, ВиндРуннер сможет быстро забрать ее и вернуть на базу для подготовки к следующему полету. По данным компании, размеры грузового отсека позволяют перевозить спутники, размеры которых в два раза превышают возможности современной авиации.

ВиндРуннер не предназначен для полной замены существующих военно-транспортных самолетов или наземной логистики. Радиа позиционирует его как узкоспециализированный транспорт для перевозки грузов, которые слишком велики для современной авиации. В будущем проект должен стать основным помощником для коммерческих и государственных организаций в быстрой и безопасной транспортировке крупной космической техники.