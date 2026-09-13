Американка купила поддельные украшения на 700 тысяч долларов

Гражданка США совершила покупку ювелирных изделий в индийском Джайпуре и лишилась крупной суммы денег. Она заплатила 700 тысяч долларов за украшения, которые считала драгоценными.

Однако спустя время выяснилась горькая правда — купленные изделия оказались поддельными. Их реальная стоимость составила около 4 долларов.

Сообщается, что ювелир убедил американскую туристку в том, что изделия подлинные и невероятно дорогие. Женщина поверила в подлинность украшений и выплатила крупную сумму.

В настоящее время по данному факту соответствующими ведомствами ведется расследование.

Специалисты подчеркивают важность проявления осторожности при покупке ценных вещей за рубежом, особенно на незнакомых рынках, и проверки подлинности товара через независимых экспертов.