Расколется ли Великобритания?: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят отделиться

Соединенное Королевство Великобритании оказалось на пороге самого серьезного и опасного конституционного кризиса за всю свою многовековую историю государственности. Согласно сенсационному сообщению влиятельного британского издания The Telegraph, лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии проводят чрезвычайную встречу, чтобы обсудить выход из состава Великобритании и провозглашение своей независимости без оглядки на официальный Лондон. Впервые в британской истории во главе этих трех регионов одновременно оказались политические силы, активно и открыто поддерживающие идею независимости.

Они намерены обойти ограничения Лондона и добиться права на проведение официальных референдумов, обеспечивающих самоопределение населения. Кроме того, каждый из этих регионов уже определил свое геополитическое будущее: если Шотландия и Уэльс намерены напрямую присоединиться к Европейскому союзу в качестве независимых государств, то Северная Ирландия выбирает путь объединения в единое государство с Республикой Ирландия.

Какова же практическая сила плана трех лидеров по отделению от Лондона, как Букингем и Даунинг-стрит попытаются остановить этот тектонический удар и сможет ли Объединенное Королевство действительно исчезнуть с карты мира с появлением новых государств?

«Право на проведение референдума должно быть за нами»: Историческое чрезвычайное собрание

По данным The Telegraph, лидеры регионов выдвигают единую позицию против Лондона:

Объединение и общее обсуждение: Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии официально собираются за одним столом для обсуждения механизмов выхода из состава Великобритании;

Полномочия на референдум: Главная цель переговоров — юридически закрепить право на проведение общенародных референдумам по независимости в своих регионах даже без прямого согласия Лондона;

Первая политическая гармония в истории: Тот факт, что все три административные единицы одновременно возглавляют политики, выступающие за отделение от центра и суверенитет, превращает это движение в непреодолимую силу.

Шотландия и Уэльс стремятся в ЕС: Эхо последствий Брексита

Одной из причин отделения от Лондона являются интересы, связанные с Европейским союзом:

Цель Шотландии в ЕС: Шотландцы еще на референдуме по Брекситу в 2016 году голосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе — теперь они твердо намерены вернуться в Брюссель в качестве полноценного независимого государства, то есть получить членство в ЕС;

Новый стратегический выбор Уэльса: Уэльс также активно присоединяется к этому движению, видя свою экономическую свободу не в зависимости от Лондона, а в европейской семье в качестве независимого субъекта;

Ослабление лондонского центра: Данное движение регионов может нанести сокрушительный удар по авторитету Великобритании в мировой экономике и политике.

Идея единой Ирландии: Исторический шаг Северной Ирландии

Самая сложная точка регионального разделения — вновь ожившая проблема Северной Ирландии:

Шаг к единой Ирландии: Руководство Северной Ирландии серьезно изучает вопрос выхода из состава Великобритании и воссоединения с Республикой Ирландия;

Исчезновение вековой границы: Полное объединение Ирландского острова не только положит конец территориальной целостности Великобритании, но и коренным образом изменит безопасность и пограничный режим в регионе;

Тупиковая ситуация для Лондона: Премьер-министр и правительство парламента оказались в тяжелой политической осаде под давлением регионов, требующих независимости сразу на трех фронтах.

Опубликованные The Telegraph данные свидетельствуют о том, что многовековой фундамент монархии и империи Великобритании дал трещину, а европейская карта в ближайшем будущем может серьезно перекроиться.

Как вы думаете, смогут ли Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия реализовать свой план и разрушить Великобританию, или центральное правительство в Лондоне не допустит проведения таких референдумов? Увенчаются ли успехом возвращение в Европейский союз и идея единой Ирландии? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого исторического изменения в мировой политике со всеми близкими и любителями международных тем!