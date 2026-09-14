Hyundai намеренно замедляет внедрение автопилота

·13·Авто
Hyundai намеренно замедляет внедрение автопилота

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai Мотор Груп намеренно откладывает сроки внедрения своей системы автономного управления. Это стратегическое решение было принято с целью приоритизации процессов сбора данных и машинного обучения, чтобы обойти Tesla в течение пяти лет. Об этом сообщает издание Иксбт.ком.

Как сообщает издание иксбт.ком, компания раскрыла подробности и сроки разработки своей системы автономного управления на базе искусственного интеллекта под названием Атриа AI. Данное программное обеспечение специализируется на каталогизации ошибок на дороге и их устранении путем переобучения системы.

Стратегическое замедление и возможности Атриа AI

На пресс-конференции в Пангё глава подразделения передовых автомобильных платформ Hyundai Мотор Груп и генеральный директор дочерней компании 42дот Пак Мин У объяснил, почему компания выбрала такой путь. По его словам, ускорить процесс за счет привлечения всех ресурсов было возможно, но спешка могла не дать ожидаемых результатов.

«Если бы мы сейчас поспешили с массовым производством, возник бы риск выпустить посредственную систему уровня 2++, которая в конечном итоге не соответствовала бы нашим реальным целям», — подчеркнул Пак Мин У.

Маховик данных и планы на будущее

Новая система Атриа AI основана на концепции, которую компания называет «маховиком данных». Согласно ей, чем больше автомобилей выезжает на дороги, тем больше собирается данных. Собранная информация совершенствует искусственный интеллект и улучшает общие характеристики движения автомобилей.

В настоящее время Hyundai круглосуточно осуществляет сбор данных с помощью 40 специально оборудованных автомобилей для обогащения базы данных вождения. Ожидается, что такой подход позволит корейскому автопроизводителю завоевать лидерство на рынке в долгосрочной перспективе.

HyundaiTeslaАвтопилотИскусственный интеллектАвтопром
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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