Стало известно, что камера в флагмане Samsung Galaxy S27 Ultra останется без изменений

Ожидаемый в ближайшие годы смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra сохранит концепцию оптических возможностей предыдущего поколения. Как сообщает издание иксбт.ком, вопреки ранним слухам, популярный флагман не получит ожидаемую новую перископическую камеру, что вызывает оживленные дискуссии на технологическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сообщения, основанные на данных инсайдеров

Согласно последней информации от авторитетного инсайдера Ice Universe, слухи о масштабном обновлении камеры в флагмане Galaxy S27 Ultra не соответствуют действительности. Ранее в сети появлялись сообщения о том, что устройство получит 4-кратный оптический зум и более крупный сенсор размером 1/1,9 дюйма.

Однако известный инсайдер полностью опроверг эти сообщения, назвав их ложными. Он отметил, что источник, распространивший данную информацию, уже неоднократно публиковал неподтвержденные и ошибочные данные.

Технические характеристики и планы на будущее

Согласно достоверным данным, полученным Ice Universe, Samsung не намерена отказываться от текущей концепции телеобъектива в своем следующем флагмане. Это означает, что модель Galaxy S27 Ultra продолжит оснащаться перископическим телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом.

Также ожидается, что для телеобъектива устройства будет использован сенсор размером 1/2,52 дюйма. Эти показатели свидетельствуют о том, что компания предпочитает опираться на проверенные и оправдавшие себя решения в своих флагманах.

По мнению экспертов, такой подход обеспечивает стабильность для Samsung, поскольку компания не испытывает необходимости каждый год переходить на принципиально новые оптические модули. Пользователи же могут ожидать от нового флагмана стабильных и качественных возможностей для фотосъемки.

Хотя до презентации устройства еще есть время, подобные утечки от инсайдеров дают энтузиастам технологий первое представление о возможностях будущего флагмана. Ожидается, что Samsung сосредоточится на совершенствовании программного обеспечения и других компонентов для укрепления своих позиций на рынке камерофонов.