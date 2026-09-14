Ламин Ямаль заявил о своих претензиях на «Золотой мяч» 2026 года

Юная звезда «Барселоны» Ламин Ямаль открыто заявил, что достоин получить награду «Золотой мяч» в 2026 году. Юный футболист подчеркнул, что благодаря своим выдающимся достижениям в прошлом сезоне он заслуживает статуса лучшего игрока планеты. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, 19-летний нападающий в составе сборной Испании одержал победу на чемпионате мира, а вместе с «Барселоной» выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании. За сезон он забил 24 гола и отдал 18 результативных передач во всех турнирах.

Интервью Универсо Валдано и главный конкурент

После яркой игры, в которой он забил два гола в ворота «Валенсии», Ламин Ямаль в интервью изданию Универсо Валдано прямо ответил на вопрос о «Золотом мяче». Он сузил круг главных претендентов сезона всего до двух человек.

По его мнению, на данный момент в мире остались только два лучших игрока: он сам и нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе. Ямаль выразил уверенность, что благодаря своим результатам он заслуживает эту награду больше других.

Статистика и командные достижения

Воспитанник «Барселоны» добавил, что любой болельщик, следящий за матчами, отчетливо видит его вклад. Он также подчеркнул, что его командные трофеи и личные показатели станут фундаментом для этого признания.

Стоит отметить, что нападающий «Реал Мадрида» Килиан Мбаппе, несмотря на то, что завершил сезон без трофеев, выделился своими индивидуальными показателями. В частности, французский форвард испытал горечь поражения в полуфинале чемпионата мира в матче против сборной Испании, за которую выступает Ямаль.