Представлен Xiaomi Mijia Air Пумп 3: новый карманный насос для автомобилей и велосипедов

·1·Технологии
Представлен Xiaomi Mijia Air Пумп 3: новый карманный насос для автомобилей и велосипедов

Компания Xiaomi обновила свою линейку популярных портативных насосов, открыв предзаказы на устройство Mijia Air Пумп 3 на китайском рынке. Согласно данным Иксбт.ком, этот компактный гаджет карманного формата привлекает внимание автовладельцев и любителей активного образа жизни своей высокой производительностью и техническими возможностями. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Насос нового поколения оснащен мощным мотором и высокоточным литым цилиндром из сплава диаметром 21 мм. Устройство способно создавать давление до 150 пси (около 10 атмосфер), и, по заявлению производителя, скорость накачивания увеличилась на 25% по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Расширенная автономность и возможности

Внутри корпуса устройства установлены два литиевых аккумулятора емкостью 2500 mAh каждый, что дает общую емкость 5000 mAh. Этого запаса достаточно, чтобы полностью накачать автомобильные шины до 10 раз, колеса шоссейного велосипеда до 19 раз или баскетбольный мяч 7-го размера до 80 раз.

На корпусе насоса имеется удобный экран, отображающий процесс и текущее давление в режиме реального времени. Также предохранительный клапан новой конструкции значительно упрощает процесс регулировки давления.

Умные функции и безопасность

Mijia Air Пумп 3 оснащен цифровым датчиком с точностью до ±1 пси. При включении устройство автоматически калибрует давление, поэтому оно способно безошибочно выполнять свои функции даже в условиях высокогорья. Пользователь может ввести необходимое значение вручную или выбрать один из готовых режимов — при достижении заданного показателя насос автоматически отключается.

Одним из дополнительных преимуществ устройства является наличие яркого ЛЭД-фонаря с обычным и аварийным режимами СОС. Это помогает в темное время суток или в непредвиденных ситуациях на дороге.

XiaomiMijia Air Pump 3ГаджетыАвтоаксессуарыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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