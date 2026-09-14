Усман Дембеле отреагировал на слова Килиана Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле своеобразно ответил на заявление своего бывшего одноклубника Килиана Мбаппе о карьерном пути и статусе в футбольном мире. Как сообщает Goal.com, эта ситуация свидетельствует о том, что конкуренция между игроками за индивидуальные награды становится все более острой. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

После победы над «Брестом» со счетом 1:0 в чемпионате страны Усман Дембеле открыто заявил, что не считает себя «избранным» звездой. Это заявление стало косвенным ответом на мысли нападающего «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе, высказанные в интервью изданию Франке Футбалл.

Судьба, которой подражают, и труд

В своем интервью Мбаппе подчеркнул, что с подросткового возраста их по-разному воспринимали общественность и спортивные СМИ. Форвард мадридцев отметил, что его всегда считали «избранным», тогда как Дембеле воспринимался просто как талантливый игрок.

В ответ на это Усман Дембеле в интервью телеканалу «Лига 1+» подчеркнул: «Я всегда был на задней парте и неустанно трудился. На протяжении всей карьеры я много работал, не говоря лишнего. Я никогда не был избранным, но в прошлом году, проведя отличный сезон в составе «Пари Сен-Жермен», я пожинаю плоды своего труда».

Изменения в линии атаки «Пари Сен-Жермен»

Помимо споров на поле и обсуждений в прессе, Усман Дембеле сейчас сосредоточен на своих задачах в обновленной линии атаки «ПСЖ». После ухода Килиана Мбаппе в игре команды формируются новые связки, в частности, французский вингер наладил отличное взаимопонимание с испанским нападающим Ферраном Торресом.

Дембеле тепло отозвался о новом партнере по команде, отметив, что с ним легко взаимодействовать. «Я рад, что он также немного поиграл в «Барселоне». Он настоящий бомбардир и «девятка», способная действовать на фланге. Он очень хорошо выбирает позиции на поле», — добавил нападающий.