Матч ЛЧИ-2: Объявлены стартовые составы на игру «Аль-Халидия» — «Насаф»

·59·Спорт
Матч ЛЧИ-2: Объявлены стартовые составы на игру «Аль-Халидия» — «Насаф»

Официально стартуют матчи второго по значимости клубного турнира Азии — Лиги чемпионов АИФ (ЛЧИ-2). Вице-чемпион Узбекистана и один из самых опытных международных клубов страны, каршинский «Насаф», начнет свой путь на турнире на выезде, в бахрейнском городе Риффа, против местного клуба «Аль-Халидия». Перед этим принципиальным противостоянием, которое начнется в 21:00 по ташкентскому времени, оба главных тренера официально объявили стартовые составы на игру. Встреча будет транслироваться в прямом эфире телеканала «ФутболТВ»

Рузикул Бердыев включил в стартовый состав на матч против чемпиона Бахрейна таких опытных защитников, как Абдувохид Нематов, Умар Эшмуродов, Голиб Гайбуллаев, а также бомбардира передней линии Бобура Абдухоликова. Хозяева же, в свою очередь, бросают в бой с первых минут европейских и африканских легионеров, таких как Масваганйи, Велковский, Морейра и Дроздек. С смогут ли «драконы» вернуться из поездки в Бахрейн с победой, Рузикул Бердыев остановит звездных легионеров соперника, и кому достанутся первые 3 очка в группе «А»?

Официальный стартовый 11 «драконов» на поле боя

Стартовый состав «Насафа», выбранный Рузикулом Бердыевым:

  • Вратарь: Абдувохид Нематов — надежный страж ворот сборной и «Насафа» будет отвечать за неприкосновенность ворот;

  • Защита: Алибек Давронов, Акром Комилов, Голиб Гайбуллаев и капитан Умар Эшмуродов — образуют монолитную линию обороны для отражения опасных атак соперника;

  • Центр поля и фланги: Зафармурод Абдурахматов, Шароф Мухиддинов, Ойбек Рустамов и Аббос Гуломов — обеспечат контроль мяча и прессинг в центре;

  • Нападающие и креативная сила: Аденис Шала и главный бомбардир команды Бобур Абдухоликов станут основным оружием для взятия ворот хозяев.

Звездный состав «Аль-Халидии»: Остерегайтесь кого?

Игроки основного состава чемпиона Бахрейна:

  • Вратарь и защита: Аль-Гарабли, Одил, Бухра, Шили и игрок сборной Северной Македонии Дарко Велковский;

  • Полузащита и трио нападения: звезда сборной ЮАР Патрик Масваганйи, хорват Домагой Дроздек, марокканец Валид Саббар, а также Бумессус, Менди и бразилец Глейсон Морейра;

  • Сила легионеров: Высокое индивидуальное мастерство иностранных игроков в составе хозяев потребует от защитников «Насафа» максимальной концентрации в течение 90 минут.

Старт в группе «А»: Интрига от Риффы до Ташкента

Детали матча и важные факты для болельщиков:

  • Время и стадион матча: Встреча, приходящаяся на 1-й тур группы «А» ЛЧИ-2, состоится 16 сентября в бахрейнском городе Риффа и начнется ровно в 21:00 по ташкентскому времени;

  • Прямой эфир: Миллионы узбекистанских футбольных болельщиков смогут смотреть это противостояние в прямом эфире на телеканале «ФутболТВ»;

  • Стратегическая задача: Для выхода из группы и решения задачи следующего этапа «Насафу» жизненно необходимо набрать очки в первом же выездном туре.

Желаем каршинскому «Насафу» достойно защитить честь Узбекистана в этом сложном и жарком матче и добиться важной победы.

Как вы думаете, с каким счетом «Насаф» обыграет «Аль-Халидию» на выезде? Достаточно ли стартового состава, выбранного Рузикулом Бердыевым, чтобы взять 3 очка, или судьбу матча решат игроки, вышедшие на замену? Оставляйте свои прогнозируемые счета и мнения в комментариях и делитесь этим анализом перед матчем «драконов», борющихся за честь нашего национального футбола, со всеми футбольными фанатами!

НасафАль-ХалидияЛЧИ-2Рузикул Бердыев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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