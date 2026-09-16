Грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно запущен с Байконура к МКС

·46·Технологии
Грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно запущен с Байконура к МКС

Согласно данным Иксбт.ком, с 31-й площадки космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35». Полет был немного задержан из-за технических проблем на третьей ступени, однако после устранения всех неполадок специалистами важная космическая миссия успешно стартовала. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данный космический корабль предназначен для доставки на Международную космическую станцию (МКС) важных запасов, топлива и научного оборудования. Ожидается, что стыковка корабля с МКС пройдет по графику, что имеет решающее значение для обеспечения непрерывной работы экипажа на станции.

Объем доставляемых важных грузов

На борту корабля «Прогресс МС-35» общей массой около 7,4 тонны находится около 2,4 тонны различных грузов для нужд станции. В этот объем включено 842 килограмма топлива для дозаправки станции для проведения дальнейших операций.

Также на борту находятся 420 килограммов питьевой воды для космонавтов, 50 килограммов кислорода, а также 1275 килограммов продовольствия и других необходимых запасов. Для обеспечения повседневной жизни и здоровья экипажа доставлено 357 килограммов санитарно-гигиенических средств и 20 килограммов медикаментов, направленных на предотвращение негативного воздействия невесомости.

Научные эксперименты и технология «Теледроид»

Особую часть груза составляет оборудование для научных экспериментов, таких как «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация». Среди них особый интерес вызывает эксперимент «Теледроид», направленный на развитие антропоморфных робототехнических технологий, которые помогут космонавтам дистанционно работать за пределами станции.

Корабль доставляет на орбиту специальный экзоскелет, являющийся рабочим местом космонавта. С помощью этого устройства оператор в будущем сможет управлять движениями робота. Сам робот планируется к отправке на одном из следующих грузовых кораблей, и в дальнейшем он будет помогать людям в выполнении опасных или рутинных работ в открытом космосе.

Союз-2.1bПрогресс МС-35МКСКосмонавтикаТеледроид
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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