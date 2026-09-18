Не заслуживает реванша: Арман Царукян жестко раскритиקовал претензии Илии Топурии

·46·Спорт
Не заслуживает реванша: Арман Царукян жестко раскритиקовал претензии Илии Топурии

В легком весе UFC, ведущего мирового промоушена боевых искусств, началась очередная волна горячих конфликтов и резких заявлений. Один из самых опасных претендентов дивизиона Арман Царукян открыто и бескомпромиссно высказался о желании Илии Топурии провести немедленный матч-реванш против действующего чемпиона Джастина Гейджи. Царукян подчеркнул, что у Топурии нет никаких спортивных оснований претендовать на немедленный титульный бой, поскольку в схватке с Гейджи он не смог оказать никакого сопротивления.

«Я думаю, он не заслуживает реванша. Бой не был близким. Джастин победил его с абсолютным преимуществом и завершил досрочно. Теперь ему нужно дать более легкого соперника для возвращения», — резко высказался армянский боец. По мнению Армана, прежде чем снова мечтать о чемпионском пьедестале, Топурия обязан вновь доказать себя в октагоне через несколько победных поединков.

Каковы же личные амбиции стоят за столь резкой атакой Царукяна, согласится ли Гейджи на реванш против Топурии и кто станет следующим официальным претендентом в легком весе?

«Раздавленный бывший претендент и необходимость легкого соперника»: основные тезисы Царукяна

Главная критика Армана Царукяна в адрес Илии Топурии:

  • «Близкого боя не было»: Царукян отметил, что в поединке Топурии с Гейджи не было бескомпромиссной борьбы, а все закончилось абсолютным доминированием действующего чемпиона;

  • Досрочное поражение: Было подчеркнуто, что после нокаута или досрочного поражения спортсмены обычно не получают право на немедленный реванш;

  • «Нужно возвращаться с более легким соперником»: Арман заявил, что для морального и физического восстановления Топурии будет справедливо дать ему оппонента из нижней части рейтинга легкого веса;

  • Условие восстановления рейтинга: Было отмечено, что для повторного боя за пояс Топурии необходимо одержать как минимум две-три убедительные победы.

Большие шахматы в легком весе: почему Царукян хочет остановить Топурию?

Анализ стратегических интересов за пределами октагона:

  • Прямая очередь за поясом: Сам Арман Царукян находится в статусе главного претендента на чемпионский бой с Гейджи, поэтому возможный реванш Топурии может отложить его планы;

  • Психологическое давление: Ударяя по медийному статусу Топурии, Арман подталкивает руководство промоушена, в частности Дану Уайта, отказаться от варианта с реваншем;

  • Порядок и закономерность: В истории UFC традицией стало давать немедленный реванш только тем бойцам, которые долгие годы были чемпионами и проиграли с минимальной разницей в очках.

Выводы экспертов и аналитиков ММА

Что думают специалисты боевых искусств об этом противостоянии:

  • Правота Царукяна: Большинство аналитиков согласны с мнением Армана — немедленный допуск досрочно поверженного Топурии к титульному бою может ущемить права других трудолюбивых претендентов в дивизионе;

  • Выбор Гейджи: Джастин Гейджи в период своего чемпионства больше заинтересован в защите своего пояса против новых имен, особенно Армана Царукяна или других топовых претендентов;

  • Будущее Топурии: Самый оптимальный путь для Илии — столкнуться с одним из других сильных представителей дивизиона и через победу нокаутом вернуть свой элитный статус.

Эта жестокая критика со стороны Армана Царукяна в адрес Илии Топурии еще сильнее разжигает огонь конкуренции в дивизионе легкого веса и возводит интригу будущих титульных боев на пик.

Как вы думаете, справедливы ли резкие высказывания Армана Царукяна о Топурии — действительно ли Илия не заслуживает немедленного реванша с Гейджи? Кого, по вашему мнению, руководство UFC должно выбрать в качестве следующего соперника чемпиона Джастина Гейджи: Царукяна или будет реванш с Топурией? Оставляйте свои аналитические мнения и прогнозы в комментариях и делитесь этим обзором жаркого противостояния в мире ММА со всеми любителями боевых искусств и друзьями!

UFCАрман ЦарукянИлия ТопурияДжастин Гейджи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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