На заводах Toyota начнут работать 40 тысяч гуманоидных роботов

Японский автомобильный гигант Toyota Мотор готовится к запуску масштабной программы модернизации на своих предприятиях по всему миру. Согласно данным издания Никкеи, в ближайшие годы компания планирует внедрить около 40 тысяч гуманоидных роботов на своих заводах. Этот шаг направлен на вывод процессов производства автомобилей на новый уровень и облегчение труда рабочих. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Грандиозная программа, направленная на коренное обновление производственной инфраструктуры, официально стартует в 2028 году. Toyota намерена ежегодно направлять на эти цели около 1 триллиона иен, что в эквиваленте составляет примерно 6,4 миллиарда долларов США. На сегодняшний день компания владеет 60 заводами по всему миру, на которых трудятся около 18 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Сотрудничество роботов и людей

Гуманоидные машины нового поколения возьмут на себя выполнение определенных производственных операций, оказывая поддержку сотрудникам в решении более сложных задач. Уже сейчас на некоторых испытательных линиях работают экспериментальные роботы . Точно повторяя движения людей, они постепенно осваивают тонкие и сложные операции.

Специалисты отмечают, что внедряемые современные системы способны самостоятельно находить оптимальные способы выполнения поставленных задач. Это повышает гибкость технологических процессов на заводах. Руководство Toyota твердо заявляет, что в этом процессе не предусмотрены увольнения или массовая замена рабочих техникой.

Напротив, предполагается, что гуманоидные роботы будут работать в тесной синергии с людьми. В будущем планируется использовать таких умных машин в качестве инструкторов для обучения новых сотрудников и передачи им базовых навыков. Ожидается, что такой подход значительно изменит систему подготовки кадров в автомобильной промышленности.