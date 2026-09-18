Каждый 10-й из 7 — электромобиль: беспрецедентная «зеленая революция» на авторынке Узбекистана

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Каждый 10-й из 7 — электромобиль: беспрецедентная «зеленая революция» на авторынке Узбекистана

На автомобильном рынке Узбекистана фиксируется исторический поворот и беспрецедентное качественное изменение. Машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания стремительно уступают свои места электромобилям. Согласно официальному отчету, опубликованному Национальным комитетом статистики, в январе–июле 2026 года в нашу республику из 29 стран мира было ввезено в общей сложности 65 876 легковых автомобилей, из которых ровно 46 749 составили полностью электромобили. Иными словами, 7 из каждых 10 транспортных средств, импортированных в страну, — это машины, передвигающиеся на экологически чистой электротяге.

Доля бензиновых автомобилей составила 10 987 единиц, а моделей с гибридными двигателями — 8 077. Самое примечательное — абсолютное большинство ввезенных из-за рубежа машин, а именно 63 039 единиц, пришлось именно на Китай, за которым следуют США и Южная Корея. Что же побуждает узбекистанцев отказываться от бензина и массово переходить на «ток», как автопром Китая полностью захватил рынок страны и готова ли республиканская инфраструктура зарядки электроэнергией к такому огромному потоку?

«46 тысяч электромобилей и 95-процентное доминирование Китая»: Языком цифр

Важные показатели, зафиксированные за первые 7 месяцев 2026 года:

  • Общий объем импорта: В Узбекистан из 29 стран импортировано в общей сложности 65 876 легковых автомобилей;

  • Абсолютное преобладание электромобилей: 46 749 единиц (около 71 процента от общего импорта);

  • Снижение бензиновых моделей: 10 987 единиц (примерно 16,7 процента от общего объема);

  • Доля гибридных автомобилей: 8 077 единиц (12,3 процента);

  • Рекордная доля Китая: Из общего числа ввезенного легкого транспорта 63 039 единиц (почти 95,6 процента) доставлено именно с земель Китая;

  • Лидирующая тройка: Среди стран-импортеров безоговорочным лидером является Китай, за ним следуют США и Южная Корея.

Почему именно «ток»?: 4 основных фактора взрыва электромобилей

Экономические и практические причины, лежащие за солидным ростом:

  • Избавление от проблем с бензином и газом: Рост цен на традиционное топливо и сезонные ограничения на газозаправочных станциях заставляют водителей выбирать электромобили с дешевыми ежедневными расходами;

  • Таможенные и налоговые льготы: Созданные государством таможенные послабления для импорта электромобилей и их эксплуатации позволяют приобретать их по более низким ценам, чем традиционные машины;

  • Технологический скачок китайских моделей: Доступная цена, современный дизайн, интеллектуальные функции и качественный салон, предлагаемые брендами BYD, Geely и другими, играют решающую роль в выборе покупателей;

  • Расширение инфраструктуры: Расширение сети станций быстрой зарядки (charging stations) в Ташкенте и областных центрах снизило страх поездок на дальние расстояния.

Перспективы рынка и анализ экспертов

Выводы аналитиков автомобильного рынка:

  • Монополия китайского бренда: Прибытие 63 тысяч из 65 тысяч автомобилей из Китая означает полное доминирование китайских автоконцернов на местном рынке;

  • Отступление традиционных моделей: Резкое падение продаж бензиновых машин в предстоящие годы побудит местных производителей уделять больше внимания электрическим и гибридным моделям;

  • Вызов для энергетической системы: Появление на улицах страны тысяч новых электромобилей ежемесячно увеличивает нагрузку на электрические сети и трансформаторы городов и районов, требуя дальнейшей модернизации энергетической сферы.

Тот факт, что среди более чем 65 тысяч импортированных в 2026 году автомобилей электромобили заняли долю более 70 процентов, свидетельствует о том, что транспортная инфраструктура Узбекистана вступила на необратимый «зеленый» путь.

А как вы считаете, смогут ли электросеть и инфраструктура зарядных станций Узбекистана в полной мере выдержать поток электромобилей, тысячами прибывающих в страну каждый месяц? Лично вы выбрали бы свою следующую машину с бензиновым двигателем или полностью электрическую? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этих исторических изменений на авторынке нашей страны со всеми водителями, автолюбителями и друзьями!

ЭлектромобилиАвтопром КитаяТранспортная инфраструктура УзбекистанаBYD
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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