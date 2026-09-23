Бывший арбитр ФИФА разоблачил чудовищную судейскую ошибку в мадридском дерби

По окончании центрального поединка седьмого тура испанской Ла Лиги — огненного дерби между клубами «Атлетико» и «Реал Мадрид», вокруг судейских решений разгорелся грандиозный скандал, потрясший весь европейский футбол. Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин, оценивший детали этой встречи в эфире «Матч ТВ», заявил, что главный судья Мигель Ариас допустил грубейшую ошибку и игрок «Атлетико» Ли Кан Ин должен был получить прямую красную карточку за ужасный фол против лидера «Реала» Федерико Вальверде.

«На кадрах четко видно: шипы бутсы подняты высоко — до уровня перелома ноги соперника, скорость высокая, удар нанесен с сильным давлением — все это по правилам соответствует прямой красной карточке. Но судья даже не показал желтую. Самое обидное, что система видеоповторов (VAR) тоже не вмешалась в эпизод», — заявил эксперт. По мнению эксперта, учитывая минуту фола и счет на табло в тот момент, это слепое решение рефери стало непосредственным решающим фактором в исходе дерби в пользу «Атлетико» со счетом 2:1.

Так почему же испанские арбитры и работники комнаты VAR закрыли глаза на ситуацию, тянущую на очевидную красную карточку, как это решение повлияет на чемпионскую гонку в Ла Лиге и подаст ли руководство «Реала» официальный протест по поводу этого судейского скандала?

«Риск перелома ноги, молчавший VAR и счет 2:1»: 5 главных точек скандала

Самые важные факты по спорному эпизоду в мадридском дерби:

Эпизод с очевидной красной карточкой: Ли Кан Ин ударил Федерико Вальверде по ноге на высокой скорости и с высоко поднятыми шипами бутсы;

Арбитр даже не предупредил: Главный судья Мигель Ариас не вынес даже желтой карточки в ситуации, представлявшей серьезную угрозу здоровью соперника;

Молчание системы VAR: Видеоассистенты не стали проверять эту очевидную ошибку, которая могла привести к тяжелой травме, и не позвали рефери к монитору;

Прямое влияние на результат: Как подчеркнул Лапочкин, если бы красная карточка была показана вовремя, «Атлетико», победивший в матче со счетом 2:1, остался бы в меньшинстве, и сценарий игры изменился бы коренным образом;

Международный резонанс: Эксперты жестко критикуют падение стандартов судейства в Ла Лиге и замалчивание прямых нарушений правил.

Фол в мадридском дерби: Анализ эпизода и оценка эксперта

Сравнение спорной ситуации и регламента Ла Лиги:

Показатели и критерии Ситуация на поле Правила и требования ФИФА / УЕФА Нарушитель и пострадавший Ли Кан Ин («Атлетико») — Федерико Вальверде («Реал») Явная угроза здоровью соперника Характер фола Удар с нажимом на скорости открытыми шипами бутсы Серьезное грубое нарушение (Сериус Фул Плай) Решение главного судьи Даже не показана желтая карточка Прямая КРАСНАЯ карточка (Удаление) Реакция системы VAR Совсем не вмешалась в эпизод Было обязательным рекомендовать красную карточку через монитор Итоговый результат матча Победа «Атлетико» со счетом 2:1 Ошибочное решение напрямую повлияло на результат матча Заключение эксперта Сергей Лапочкин: «Фол на уровне перелома ноги» Подтверждено как грубая судейская ошибка

Экспертиза футбола и судейства: Почему эта ошибка не случайна?

Выводы международных рефери и испанских футбольных аналитиков:

Критерий «перелома ноги»: В современных инструкциях для арбитров указано, что если шипы бутсы втыкаются в голень соперника с высокой динамикой, это расценивается как риск нанесения тяжелой травмы; здесь у судьи не остается выбора — должна быть только красная карточка;

Давление и страх в мадридском дерби: Мигель Ариас, возможно, избегал жестких решений, чтобы излишне не накалять обстановку с самого начала дерби, однако такое хладнокровие подорвало справедливость матча;

Безответственность системы VAR: Система видеоповторов в Испании в последние сезоны подвергается серьезной критике; то, что арбитры VAR не предупредили главного рефери в данном эпизоде, считается грубым нарушением протокола;

Удар по турнирной таблице: «Реал» потерял очки в этом дерби, а «Атлетико» поднялся вверх благодаря победе 2:1; такая грубая ошибка искусственно изменила всю чемпионскую интригу в чемпионате.

Откровенный анализ Сергея Лапочкина доказал, что вопрос прозрачности судейства на полях Ла Лиги остается самым болезненным местом.

По вашему мнению, в чем причина принятия арбитрами такого решения в матче между «Атлетико» и «Реалом» — неквалифицированность рефери или страх перед давлением на поле «Атлетико»? Смог ли бы «Реал» переломить ход игры в свою пользу, если бы Ли Кан Ин был удален? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой статьей, посвященной самому громкому судейскому скандалу в испанском футболе, со всеми любителями футбола!