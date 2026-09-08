В Венгрии прошёл необычный чемпионат по копанию могил

·41·Мир
В Венгрии прошёл необычный чемпионат по копанию могил

На одном из кладбищ Венгрии прошло международное соревнование, совершенно непохожее на привычные. Организованный турнир по копке могил на первый взгляд может показаться необычным. Тем не менее 5 сентября в нем приняли участие 38 участников, которые взяли в руки мотыги и лопаты, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Об этом сообщает AP Невс.

Данное соревнование было организовано по инициативе Венгерской ассоциации по уходу за кладбищами и их обслуживанию. Главная цель мероприятия — продемонстрировать специфические аспекты профессии могильщика и мастерство в этой сфере, а также сформировать новый подход к взглядам, связанным со смертью.

Состязание прошло на кладбище города Нергешюжфалу, расположенного на севере Венгрии. Сухая и твердая земля здесь стала серьезным испытанием для могильщиков, участвовавших в составе 19 команд. Несмотря на солнечную и жаркую погоду, команды из двух человек изо всех сил старались выкопать могилу как можно быстрее и аккуратнее в соответствии с установленными требованиями.

Odamlar tuproqli maydonda kuraklar bilan qazish ishlarini olib bormoqda.

По итогам состязания победу одержал дуэт в составе Роберта Надя и его напарника Ласло Киша. Представитель команды-победительницы подчеркнул, что основным критерием на соревновании была скорость.

«Здесь на первом месте не красота, а скорость», — сказал Роберт Надь.

Однако было отмечено, что при копании могилы важны не только скорость, но также точность и качество. По словам Надя, при подготовке могилы к похоронам требуется строго соблюдать ее заданные размеры и в итоге обеспечить красивый внешний вид могилы.

«Когда вы копаете могилу для похорон, вы должны быть очень внимательны к ее точным размерам и следить за тем, чтобы она получилась красивой», — добавил он.

Согласно условиям состязания, выкапываемая участниками могила должна была иметь глубину 1,6 метра, длину 2 метра и ширину 0,8 метра. Выполнение установленной работы как можно быстрее и без отклонения от этих размеров стало одним из главных требований турнира.

В результате команда-победительница выкопала могилу за 1 час 21 минуту, показав лучший результат. Победители соревнований выиграли денежный приз в размере 200 тысяч венгерских форинтов (примерно 640 долларов) и разделили его между собой.

Ochiq maydonda bir guruh erkaklar kuraklar bilan yer qazishmoqda.

Во время состязания особое внимание уделялось и вопросу безопасности. Согласно правилам, в одно и то же время внутри могилы мог работать только один человек от каждой команды. Второй же член команды мог заниматься выемкой выкопанного грунта наружу, уборкой территории и наведением порядка на рабочем месте.

При этом второму участнику спускаться внутрь могилы не разрешалось. Это требование было установлено в целях обеспечения безопасности участников в ходе соревнования.

Таким образом, этот необычный чемпионат в Венгрии показал, что профессия могильщика также требует особого мастерства, точности, физической подготовки и оперативности.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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