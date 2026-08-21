«Трабзонспор» активизировал работу по трансферу Элдор Шомуродов

Капитан и лидер национальной сборной Узбекистана Элдор Шомуродов вновь оказался в центре внимания в летнее трансферное окно. Помимо клубов из России, США и Саудовской Аравии, серьёзный интерес к 31-летнему нападающему, который уже в дебютном сезоне в составе «Башакшехир» стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции (22 гола), проявляют и гранды турецкого футбола. Клуб «Трабзонспор», недавно подписавший звезду «Ливерпул» Мухаммад Салох, теперь всерьёз рассматривает кандидатуру Шомуродов на позицию центрального нападающего.

Неудачный трансфер Нунес и вариант с Шомуродов

Изначально представители Трабзонспор хотели пригласить бывшего одноклубника Салох — Дарвин Нунес. Однако «Ал-Хилол» на последнем этапе изменил решение и предпочёл отдать уругвайского форварда в «Ад-Дирия». После этого «Трабзонспор» активизировал поиски нового бомбардира.

Как пишет журналист авторитетного турецкого источника — сайта такагазете.ком.тр — Бирол Санджак, в настоящее время клуб следит за тремя кандидатами на позицию центрального нападающего:

"После того как трансфер Дарвин Нунес не состоялся, «Трабзонспор» активизировал поиск нового нападающего. Руководство рассматривает кандидатуры таких футболистов, как Элдор Шомуродов, Габриел Джезус и Джордж Илениксена. Главная цель — усилить линию атаки результативным бомбардиром, который будет играть вместе с Мухаммад Салох.", — заявил Бирол Санджак.

Сравнение основных кандидатов из шорт-лист «Трабзонспор»

Футболист Возраст / Нынешний клуб Показатели в прошлом сезоне Формат трансфера Элдор Шомуродов 31 год, «Башакшехир» (Узбекистан) 22 гола в 34 матчах (лучший бомбардир Суперлиги) Полноценный трансфер (полностью адаптирован к лиге) Габриел Джезус 29 лет, «Арсенал» (Бразилия) Всего 14 матчей и 3 гола в АПЛ Полноценный трансфер (вне основного состава) Джордж Илениксена 20 лет, «Ал-Иттиход» (Нигерия) Стремится вернуться из Саудовской Аравии в Европу Аренда на определённый срок

Почему именно Элдор Шомуродов является наиболее подходящим вариантом?

Шомуродов считается единственным исполнителем из этой тройки, который полностью адаптирован к условиям турецкой Суперлиги и способен демонстрировать стабильную игру. В прошлом сезоне он выходил на поле во всех 34 матчах чемпионата в составе «Башакшехир» и сумел поразить ворота всех турецких клубов, за исключением «Фенербахче», «Гёзтепе» и «Кайсериспор».

Летнее трансферное окно в Турции продлится до 4 сентября, и «Трабзонспор» до этого срока проведёт интенсивные переговоры, чтобы оформить трансфер нападающего.

Как вы думаете, сможет ли Элдор Шомуродов, защищая цвета «Трабзонспор» в одной команде с Мухаммад Салох, сохранить звание лучшего бомбардира чемпионата Турции и в новом сезоне?

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