Шок в Трабзоне: хет-трик Салаха и разгром чемпиона со счетом 4:0!

В рамках 6-го тура Турецкой Суперлиги произошла настоящая сенсация и был зафиксирован крупный счет, потрясший болельщиков. Действующий чемпион и лидер турнира «Галатасарай» гостил у «Трабзонспора» и неожиданно потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:4. Главная звезда хозяев Мохамед Салах устроил настоящий бенефис в этом матче, отправив в ворота чемпионов 3 мяча и оформив хет-трик. Достойную поддержку ему оказал автор еще одного гола Савиоло.

Для «Галатасарая» этот вечер превратился в настоящий кошмар не только из-за 4 пропущенных мячей, но и из-за красных карточек: с поля был удален Угочукву, а главный тренер команды Окан Бурук был изгнан арбитром из технической зоны, и чемпионы доигрывали встречу в меньшинстве. Несмотря на это, «Галатасарай» с 13 очками сохранил лидерство в таблице; после этого триумфа «Трабзонспор» довел количество своих очков до 10 и поднялся на 5-е место.

И все же, как звездный клуб, обладающий такими игроками, как Сане и Леау, оказался беспомощен в Трабзоне, положит ли такая форма Салаха начало новой гегемонии в Турции и какие выводы сделает команда Окана Бурука из этого позорного поражения?

«Хет-трик Салаха и 4 гола»: Хроника супербитвы в Трабзоне

Важнейшие события самого резонансного противостояния 6-го тура:

Молниеносный старт Мохамеда Салаха (4'): Египетская звезда уже на 4-й минуте матча оставила не у дел защиту гостей и открыла счет (1:0);

Удар Савиоло (39'): Непрерывный прессинг хозяев принес результат, и Савиоло под конец первого тайма довел счет до 2:0;

Холодный душ от Салаха (44'): За считанные секунды до перерыва Салах оформил дубль и поверг чемпиона в нокдаун (3:0);

Красные карточки и беспорядки: Во втором тайме тренер «Галатасарая» Окан Бурук и вышедший на замену Угочукву получили красные карточки, показав, что нервы не выдержали;

Хет-трик и 4:0 (80'): На 80-й минуте Салах в очередной раз продемонстрировал свое мастерство, оформил хет-трик и поставил точку в матче.

Официальный протокол матча «Трабзонспор» — «Галатасарай»

Полный официальный протокол и составы 6-го тура Турецкой Суперлиги:

Соревнование / Этап Итоговый счет Авторы голов Важные события Суперлига, 6-й тур Трабзонспор 4 : 0 Галатасарай Салах 4', 44', 80', Савиоло 39' Бурук (удаление), Угочукву (красная карточка)

Состав «Трабзонспора»: Онана, Пина, Нваиву, Савич, Эскихеллач, Карабасака, Фабиньо, Мучи (Тофан, 59), Савиоло (Кабрал, 73), Франсулино, Салах (Симсир, 89);

Состав «Галатасарая»: Чакыр, Саллаи (Караташ, 73), Санчес, Бардакчи, Якобс (Элмали, 68), Торрейра (Угочукву, 68), Окгюн, Сара (Батраков, 68), Сане, Леау, Гюль (Йылмаз, 46);

Положение в турнирной таблице: «Галатасарай» — 13 очков (1-е место), «Трабзонспор» — 10 очков (5-е место).

Тактический анализ: Эксперты о разгроме «Галатасарая»

Выводы аналитиков европейского и турецкого футбола по матчу:

Фактор Салаха и Фабиньо: Хозяева полностью контролировали прессинг в центре поля с помощью Фабиньо, а скорость Салаха оказалась достаточной, чтобы разорвать оборону соперника;

Дисциплинарная несостоятельность звездного состава: Невозврат вингеров вроде Леау и Сане в оборону привел к огромным зонам на флангах, что стало причиной краха в защите;

Психологический надлом: Пропущенный быстрый гол и вспыльчивое удаление главного тренера Окана Бурука полностью разрушили игру команды;

Интрига в чемпионской гонке вернулась: После этой победы «Трабзонспор» показал, что может всерьез побороться за призовые места.

Это грозное противостояние в Трабзоне, завершившееся со счетом 4:0, показало, что борьба за чемпионство в текущем сезоне Турецкой Суперлиги будет как никогда бескомпромиссной.

А как вы считаете, было ли поражение «Галатасарая» со счетом 0:0 в Трабзоне следствием излишней самоуверенности команды или же соперник под руководством Мохамеда Салаха имел абсолютное тактическое преимущество? Не потеряет ли чемпион лидерство после этого тяжелого удара? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этой громкой сенсации Суперлиги со всеми любителями футбола и близкими!