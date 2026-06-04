Илон Маск может стать первым в мире триллионером

Акции принадлежащей Илону Маску компании SpaceX были оценены в 1,75 трлн долларов накануне выхода на публичные торги. Если акции будут проданы по этой цене, Маск может стать первым в мире триллионером. Об этом сообщается в документах, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (СЭК).

Отмечается, что начальная цена акций SpaceX установлена на уровне 135 долларов. При продаже по этой цене общая стоимость компании может достичь 1,75 трлн долларов, что выше предыдущей оценки в 1,25 трлн долларов.

Согласно данным, процесс IPO SpaceX ожидается начать 12 июня на бирже Насдак. Компания планирует привлечь 75 млрд долларов, что может стать одним из крупнейших IPO в истории США.

Эксперты отмечают, что предварительное объявление такой цены акций является редким случаем. Если цена в 135 долларов или выше будет подтверждена, SpaceX может войти в число самых дорогих компаний мира.

В этом случае состояние Илона Маска, владеющего значительной частью акций компании, может резко вырасти, что теоретически может сделать его первым в мире триллионером.

Однако аналитики подчеркивают, что такой результат не гарантирован. Хотя SpaceX сейчас получает доход в размере 18,6 млрд долларов, год она завершила с убытком в 4,9 млрд долларов. В первом квартале 2026 года убыток также составил 4,3 млрд долларов.

В настоящее время активы SpaceX оцениваются в 102 млрд долларов, а долг — в 60,5 млрд долларов. При этом компания активно инвестирует не только в космические проекты, но и в сферу искусственного интеллекта, спутникового интернета и дата-центров.