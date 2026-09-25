В Казахстане объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 25 сентября в стране общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих в Мангистауской области. Об этом сообщили в Акорде.

Трагедия произошла 24 сентября во время учебно-боевых занятий Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана на побережье Каспийского моря. По предварительным данным, из-за резкого ухудшения погодных условий и усиления ветра 19 военнослужащих унесло течениями в море.

Сначала Министерство обороны сообщило о гибели 9 военнослужащих. Позже, по уточненным данным, число жертв возросло до 12. Еще два военнослужащих пропали без вести, один госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту происшествия Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело. В рамках следствия изучаются все обстоятельства произошедшего и назначены необходимые экспертизы.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил создать правительственную комиссию для всестороннего изучения инцидента. Комиссию возглавляет заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и поручил выяснить причины трагедии, а также оказать необходимую помощь семьям погибших.

В связи с трагедией в городе Актау были отменены некоторые праздничные мероприятия, запланированные ко Дню города.