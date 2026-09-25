Маурисио Почеттино останется в сборной США до 2030 года

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино подписал новый четырехлетний контракт, рассчитанный до чемпионата мира 2030 года. В интервью подкасту Те Лате Рун издания Goal.com аргентинский специалист подробно рассказал о причинах своего решения продолжить карьеру в США. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, тренеру предлагали продлить контракт еще до начала мундиаля, однако он отказывался от любых переговоров о своем будущем до завершения турнира. После чемпионата опытный специалист отправился в отпуск в Европу и признался, что начал скучать по США и работе, которую он там начал.

Новый контракт и связь с болельщиками

Почеттино отметил, что второй лучший результат сборной США на чемпионате мира и победа в плей-офф помогли установить прочную связь с болельщиками. Он подчеркнул, что даже во время отдыха в Европе начал тосковать по американской футбольной среде и реализуемым проектам.

«Для нас было важно показать хорошую игру, и мы договорились обсудить всё после чемпионата. Честно говоря, после завершения мундиаля я начал скучать по Америке и США. Мы уже начали что-то строить, и между нами и болельщиками возникла отличная связь», — говорит главный тренер.

Молодые таланты и планы на будущее

Маурисио Почеттино заявил, что огромная вера в будущее команды стала важным фактором при продлении контракта. По его словам, сейчас в американском футболе подрастает поколение очень талантливых игроков в возрасте от 16 до 19 лет.

Ожидается, что перспективные молодые игроки, такие как Каван Салливан, Джулиан Холл и Адри Мехмети, уже стучатся в двери национальной сборной и усилят конкуренцию в основном составе. Почеттино выразил уверенность, что эти молодые футболисты значительно усилят игру команды к чемпионату мира 2030 года.

Планы специалиста не ограничиваются только результатами национальной сборной. Он намерен укрепить структуру подготовки игроков, тренеров и команд в рамках Федерации футбола США, а также применить свой богатый опыт в других сферах развития футбола в стране.