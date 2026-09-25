В iPhone 18 Pro обнаружены дефекты экрана, устройства меняют по гарантии

Согласно информации известного инсайдера Абхишека Ядава, владельцы недавно поступивших в продажу смартфонов iPhone 18 Pro сталкиваются с рядом серьезных технических проблем. Покупатели жалуются на появление цветных полос на дисплее, зависание системы и сбои в работе функции распознавания лиц. Эти неисправности существенно влияют на повседневное использование флагманского устройства и вызывают широкие обсуждения в технологическом сообществе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из наиболее серьезных аппаратных проблем стало появление вертикальных зеленых, розовых и красных полос на экране iPhone 18 Pro. Многие пользователи смогли заменить свои устройства на новые в рамках официальной гарантии из-за этого дефекта. Тем не менее, компания Apple пока не предоставила официального заявления относительно точных причин данной неисправности дисплея.

Программные ошибки и сбои в работе Факе ИД

Помимо аппаратных проблем, были выявлены серьезные ошибки в программном обеспечении. В частности, наблюдаются сбои в работе системы Факе ИД. В некоторых случаях, после неудачного процесса распознавания лица владельца, смартфон полностью зависает, что приводит к самопроизвольным перезагрузкам. Это создает дополнительные неудобства для пользователей.

Представители Apple подтвердили, что данная программная ошибка устранена и исправленная версия будет доступна пользователям уже в начале следующей недели. Компания старается оперативно решить проблему, так как выход из строя такого важного модуля, как распознавание лиц, ставит под угрозу безопасность и удобство использования устройства.

Необычная ошибка жестов и её последствия

Также пользователи обнаружили необычный баг, способный полностью остановить работу iPhone 18 Pro. Выяснилось, что простой двойной свайп может привести к полному «замораживанию» устройства и отсутствию реакции на касания экрана. В таком случае вернуть смартфон в рабочее состояние можно только путем принудительной перезагрузки.

В настоящее время остается неизвестным, когда выйдет обновление, устраняющее эту ошибку жестов. Напомним, что инсайдер Абхишек Ядав, распространивший эту информацию, ранее был известен тем, что точно публиковал данные о смартфонах Xiaomi Ми 10Т, Ми 10Т Pro и Ми 10Т Lite еще до их официальной презентации.