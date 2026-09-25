Джастин Бибер дал фанатам неожиданный живой концерт в парке (видео)

·1·Культура
Джастин Бибер дал фанатам неожиданный живой концерт в парке (видео)

Прогуливавшиеся 22 сентября по парку Макартур в Лос-Анджелесе стали свидетелями неожиданного события. Джастин Бибер вместе с несколькими музыкантами устроил в парке незапланированное живое выступление.

Во время прогулки Бибер совместно с музыкантами исполнил такие песни, как «YUKON», «Daisies», «Speed Demon» и «All I Can Take». Певец выступал в простой одежде, в сопровождении небольшой группы музыкантов.

Находившиеся в парке люди сняли неожиданное выступление исполнителя на телефоны и выложили видео в социальные сети. Таким образом, живое выступление Бибера в парке быстро распространилось в интернете.

По некоторым данным, Бибер также отправился в парк с целью раздать бездомным людям различные средства помощи, включая подарочные карты и воду.

Джастин Биберпарк МакартурЛос-Анджелесживое исполнение
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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