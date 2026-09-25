Португалия обыграла Уэльс в матче, где Криштиану Роналду остался без гола

·33·Спорт
Португалия обыграла Уэльс в матче, где Криштиану Роналду остался без гола

Сборная Португалии, начавшая новый сезон Лиги наций, одержала победу над Уэльсом в непростом домашнем матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне, завершилась минимальной победой хозяев. Согласно данным издания The Athletic, несмотря на кадровые потери, сборная Уэльса оказала достойное сопротивление, однако португальцам удалось набрать три очка. Об этом сообщает портал Goal.com.

Единственный гол, решивший исход встречи, был забит на 22-й минуте первого тайма. Нуну Мендеш совершил стремительный проход по флангу и снабдил мячом Жоау Феликса, оставшегося без опеки за пределами штрафной площади. Жоау Феликс нанес мощный удар правой ногой, мяч задел защитника Бена Дэвиса и резко изменил направление. В результате вратарь Дэнни Уорд оказался бессилен, и мяч влетел в сетку.

Неудачный вечер для Криштиану Роналду

Несмотря на победу команды, вечер для нападающего Криштиану Роналду выдался крайне нервным и разочаровывающим. Опытный форвард упустил несколько выгодных моментов по ходу встречи. В частности, в первом тайме он не смог реализовать шанс с близкого расстояния.

На 59-й минуте Бруну Фернандеш выполнил великолепную передачу за спины защитников. Криштиану Роналду точно направил мяч в нижний угол, полагая, что забил свой 147-й гол за сборную и сделал очередной шаг к 1000 голам в карьере. Однако арбитры, изучив эпизод с помощью системы VAR, зафиксировали офсайд у нападающего, и гол был отменен.

Замена и картина игры

После неудач в игре и отмененного гола главный тренер Роберто Мартинес на 67-й минуте заменил Криштиану Роналду на Гонсалу Рамуша. Таким образом, Роналду не смог увеличить свой показатель в 979 голов.

В целом, на протяжении всей встречи сборная Португалии владела явным преимуществом. Хозяева нанесли 23 удара по воротам соперника и создали два стопроцентных голевых момента. Тем не менее, им немного не хватило точности в завершающей стадии атак.

В свою очередь, Уэльс действовал в обороне очень дисциплинированно. Защитники 15 раз выносили мяч из штрафной и совершили 52 перехвата. Вратарь Дэнни Уорд совершил 4 важных сейва. Несмотря на это, валлийцы были бессильны в атаке — за всю игру они нанесли лишь 5 ударов, из которых только один пришелся в створ.

Криштиану РоналдуПортугалияУэльсЛига нацийФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Крейг Беллами о Криштиану Роналду: 1000 голов — это просто безумиеКрейг Беллами о Криштиану Роналду: 1000 голов — это просто безумиеВчера 10:54Криштиану Роналду не обращает внимания на критику и нацелен на 1000-й голКриштиану Роналду не обращает внимания на критику и нацелен на 1000-й голВчера 09:12Что Жорже Жезуш сказал о Криштиану РоналдуЧто Жорже Жезуш сказал о Криштиану РоналдуВчера 09:17Криштиану Роналду: От меня хотели избавиться, но я не остановлюсьКриштиану Роналду: От меня хотели избавиться, но я не остановлюсь23 сентября 23:35Жорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегийЖорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегий19 сентября 09:35Жорже Жезуш объявил свой первый состав сборной ПортугалииЖорже Жезуш объявил свой первый состав сборной Португалии18 сентября 17:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?