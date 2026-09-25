Португалия обыграла Уэльс в матче, где Криштиану Роналду остался без гола

Сборная Португалии, начавшая новый сезон Лиги наций, одержала победу над Уэльсом в непростом домашнем матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Эштадиу Жозе Алваладе» в Лиссабоне, завершилась минимальной победой хозяев. Согласно данным издания The Athletic, несмотря на кадровые потери, сборная Уэльса оказала достойное сопротивление, однако португальцам удалось набрать три очка. Об этом сообщает портал Goal.com.

Единственный гол, решивший исход встречи, был забит на 22-й минуте первого тайма. Нуну Мендеш совершил стремительный проход по флангу и снабдил мячом Жоау Феликса, оставшегося без опеки за пределами штрафной площади. Жоау Феликс нанес мощный удар правой ногой, мяч задел защитника Бена Дэвиса и резко изменил направление. В результате вратарь Дэнни Уорд оказался бессилен, и мяч влетел в сетку.

Неудачный вечер для Криштиану Роналду

Несмотря на победу команды, вечер для нападающего Криштиану Роналду выдался крайне нервным и разочаровывающим. Опытный форвард упустил несколько выгодных моментов по ходу встречи. В частности, в первом тайме он не смог реализовать шанс с близкого расстояния.

На 59-й минуте Бруну Фернандеш выполнил великолепную передачу за спины защитников. Криштиану Роналду точно направил мяч в нижний угол, полагая, что забил свой 147-й гол за сборную и сделал очередной шаг к 1000 голам в карьере. Однако арбитры, изучив эпизод с помощью системы VAR, зафиксировали офсайд у нападающего, и гол был отменен.

Замена и картина игры

После неудач в игре и отмененного гола главный тренер Роберто Мартинес на 67-й минуте заменил Криштиану Роналду на Гонсалу Рамуша. Таким образом, Роналду не смог увеличить свой показатель в 979 голов.

В целом, на протяжении всей встречи сборная Португалии владела явным преимуществом. Хозяева нанесли 23 удара по воротам соперника и создали два стопроцентных голевых момента. Тем не менее, им немного не хватило точности в завершающей стадии атак.

В свою очередь, Уэльс действовал в обороне очень дисциплинированно. Защитники 15 раз выносили мяч из штрафной и совершили 52 перехвата. Вратарь Дэнни Уорд совершил 4 важных сейва. Несмотря на это, валлийцы были бессильны в атаке — за всю игру они нанесли лишь 5 ударов, из которых только один пришелся в створ.