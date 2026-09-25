В Польше у водителя грузовика застряла нога в руле

·38·Мир
В Польше у водителя грузовика застряла нога в руле

В Польше необычный инцидент с участием водителя грузовика попал на видео и распространился в социальных сетях. Об этом сообщает Мевзу Ризе.

Как стало известно, во время отдыха водитель находился в кабине грузовика. В этот момент его нога по какой-то причине застряла между спицами рулевого колеса. На видео запечатлено, как водитель несколько раз пытался освободить ногу.

По некоторым данным, инцидент произошел на железнодорожном переезде. Однако точное место происшествия и подробности о том, как нога водителя оказалась зажата в руле, не сообщаются.

Видеозапись происшествия распространилась в соцсетях и вызвала живой интерес у пользователей.

ПольшаMevzu RizeДТПтранспортное происшествие
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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