Самый высокий живой конь в мире — Хьюго!

Конь по кличке Хьюго, живущий в графстве Великобритания Нортгемптоншир, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий живой конь в мире. Об этом сообщает Гуиннесс Ворлд Рекордс.

Рост четырехлетнего Хьюго породы шайр составляет 1,99 метра. Его высота измерялась от копыт до верхней точки лопатки. Замеры были проведены 2 декабря 2025 года, и рост коня в 199 сантиметров был подтвержден.

Хьюго живет на ферме Бретта и Лизы Мастерс в Тоустере. Его вес составляет примерно 890 килограммов. Владельцы описывают его как спокойного и кроткого коня.

Интересно, что Хьюго может продолжать расти. Его хозяйка Лиза Мастерс рассказала, что конь может расти и меняться как минимум до 7–8-летнего возраста.

Однако Хьюго еще не побил рекорд самого высокого коня в истории. Рост коня породы шайр по кличке Томас Сэмпсон, измеренный в 1850 году, составлял 2,19 метра. По этой причине Сэмпсон до сих пор считается самым высоким конем из всех задокументированных.