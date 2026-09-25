В Японии появятся автоматы, уменьшающие одежду за одну минуту

·5·Мир
В Японии появятся автоматы, уменьшающие одежду за одну минуту

В Японии планируется внедрить в аэропортах устройства, которые автоматически сжимают и делают более компактной одежду в чемоданах туристов.

Услуга под названием «Покет Типс» с помощью специального автомата сжимает одежду до размеров ладони примерно за одну минуту. Устройство способно уменьшить объем одежды в зависимости от ее типа максимум в 7 раз. Это помогает освободить в чемодане дополнительное место для сувениров и других покупок.

Данная технология тестировалась в 2025–2026 годах в аэропортах Ханэда, Нарита, Кумамото и Наха. В ходе тестов в аэропорту Наха около 96 процентов пользователей отметили заметный эффект сжатия одежды. А в испытаниях в четырех аэропортах приняли участие около 400 человек.

В сентябре 2026 года разработчик услуги СДжОЙ и центр «терминал.0 ХАНЭДА» в аэропорту Ханэда запустили совместный проект по подготовке к полноценному внедрению этой технологии. Широкое внедрение в аэропортах Ханэда, Нарита, Кумамото и Наха планируется начать с 2027 года. В будущем также рассматривается возможность применения этой услуги в отелях и других местах.

Pocket TipsSJOYаэропорт Ханэдааэропорт Нарита
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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