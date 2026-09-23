В то время как продолжаются торговые войны и острые геополитические противоречия между двумя мощнейшими экономическими гигантами мира — США и Китаем, происходит беспрецедентное историческое событие, способное изменить глобальную карту. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за последние 11 лет отправился с официальным государственным визитом в США. В Пекине охарактеризовали взаимный обмен визитами лидеров двух великих держав в течение полугода как «исторический поворотный момент». Ожидается, что в ходе этой встречи на высшем уровне, которая продлится с 23 по 25 сентября по пекинскому времени, президент США Дональд Трамп лично встретит китайского лидера прямо у трапа самолета в аэропорту — это считается крайне редким и беспрецедентным жестом в дипломатическом протоколе Трампа.

Напомним, что последний официальный государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года (в период президентства Барака Обамы); в дальнейшем он посещал США в рамках саммитов в Мар-а-Лаго (2017) и Сан-Франциско (2023), однако столь полноформатного государственного визита не наблюдалось более десяти лет. Накануне визита состоялись важные дипломатические переговоры между министром иностранных дел Китая Ван И и государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которых стороны определили принципиальные направления взаимного уважения, учета интересов и контроля над разногласиями.

Итак, смогут ли Белый дом и Пекин остановить торговые войны и заключить новое глобальное экономическое соглашение, как переговоры Трампа и Си Цзиньпина повлияют на судьбу России, Украины и Тайваня, и станет ли встреча в Вашингтоне началом нового многополярного мира?

«11-летний перерыв, личное уважение от Трампа и новая эпоха»: 5 ключевых пунктов саммита

Наиболее важные факты и детали вокруг визита Си Цзиньпина в США:

Первый государственный визит за 11 лет: лидер КНР впервые с 2015 года направляется в США с официальной миссией в статусе полноценного государственного визита;

Неожиданный жест Трампа: ожидается, что президент США Дональд Трамп вопреки дипломатическим привычкам лично встретит Си Цзиньпина у трапа самолета в аэропорту;

Исторический обмен визитами за полгода: регулярное осуществление контактов на высшем уровне между сторонами за последние шесть месяцев было названо официальным Пекином «историческим этапом»;

Переговоры Ван И и Марко Рубио: главы дипломатических ведомств двух стран перед встречей согласовали конструктивную повестку дня по стратегической стабильности и управлению интересами;

Вопрос глобального мира: в центре переговоров стоят не только торговля и пошлины, но и очаги войн в мире, а также проблемы глобальной безопасности.

История визитов Си Цзиньпина в США и его нынешняя миссия

Динамика поездок главы КНР за океан и особенности саммита 2026 года:

Критерии и параметры Государственный визит 2015 года (эпоха Барака Обамы) Исторический госвизит 2026 года (эпоха Дональда Трампа) Статус поездки Официальный государственный визит (Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк) Полноценный государственный визит (23–25 сентября) Уровень встречи Стандартные протокольные мероприятия Ожидается, что Трамп лично встретит у трапа самолета в аэропорту Состояние двусторонних связей Начало соперничества, относительное экономическое сотрудничество Эпоха торговых войн и технологических блокад Представители подготовки Классические дипломаты США и КНР Ван И и госсекретарь США Марко Рубио Поднятые главные темы Изменение климата и 70-летие ООН Глобальная торговля, российско-украинский конфликт и безопасность Геополитическая цель Демонстрация усиления Китая Согласование нового миропорядка в формате «Большой двойки» (Г2)

Экспертиза международной геополитики и экономики: почему этот саммит имеет решающее значение для мира?

Выводы ведущих политологов и аналитиков в сфере международной дипломатии:

Восстановление личной «химии» между Трампом и Си: Дональд Трамп на протяжении своей деятельности всегда с уважением относился к Си Цзиньпину как к сильному лидеру; то, что Трамп встретит его у трапа, очень ценно для официального Пекина и служит залогом начала переговоров в теплой и компромиссной атмосфере;

Линия Рубио и Ван И: госсекретарь Марко Рубио ранее был известен как один из самых жестких политиков по отношению к Китаю; однако его высказывания о стратегической стабильности в диалоге с Ван И означают, что Вашингтон готов избежать прямого столкновения с Китаем и настроен на прагматичное торговое соглашение;

Украина и глобальная карта: США и Китая — единственные две силы, обладающие мощью для урегулирования всех крупных конфликтов в мире; ожидается, что на саммите роль Пекина в российско-украинском вопросе и санкционная политика будут пересмотрены в решающей степени;

Влияние на мировую экономику: смягчение торговых ограничений двумя гигантами или подписание новых экономических договоров откроет большие возможности в энергетике и логистике для мировых рынков, включая страны Азии и Центральную Азию.

Визит Си Цзиньпина в Вашингтон является важнейшим геополитическим событием КсКсИ века и может положить начало долгожданной эпохе стабильности в мировой политике.

Как вы думаете, смогут ли встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина положить конец торговым войнам и глобальному противостоянию? Можно ли расценивать личную встречу китайского лидера Трампом в аэропорту как готовность США к компромиссу или это всего лишь тонкая дипломатическая тактика? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого исторического события, определяющего будущее мира, со всеми своими друзьями!