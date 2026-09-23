Си Цзиньпин совершил исторический государственный визит в США: как будет решаться судьба мира?

·36·Мир
Си Цзиньпин совершил исторический государственный визит в США: как будет решаться судьба мира?

В то время как продолжаются торговые войны и острые геополитические противоречия между двумя мощнейшими экономическими гигантами мира — США и Китаем, происходит беспрецедентное историческое событие, способное изменить глобальную карту. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за последние 11 лет отправился с официальным государственным визитом в США. В Пекине охарактеризовали взаимный обмен визитами лидеров двух великих держав в течение полугода как «исторический поворотный момент». Ожидается, что в ходе этой встречи на высшем уровне, которая продлится с 23 по 25 сентября по пекинскому времени, президент США Дональд Трамп лично встретит китайского лидера прямо у трапа самолета в аэропорту — это считается крайне редким и беспрецедентным жестом в дипломатическом протоколе Трампа.

Напомним, что последний официальный государственный визит Си Цзиньпина в США состоялся в сентябре 2015 года (в период президентства Барака Обамы); в дальнейшем он посещал США в рамках саммитов в Мар-а-Лаго (2017) и Сан-Франциско (2023), однако столь полноформатного государственного визита не наблюдалось более десяти лет. Накануне визита состоялись важные дипломатические переговоры между министром иностранных дел Китая Ван И и государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которых стороны определили принципиальные направления взаимного уважения, учета интересов и контроля над разногласиями.

Итак, смогут ли Белый дом и Пекин остановить торговые войны и заключить новое глобальное экономическое соглашение, как переговоры Трампа и Си Цзиньпина повлияют на судьбу России, Украины и Тайваня, и станет ли встреча в Вашингтоне началом нового многополярного мира?

«11-летний перерыв, личное уважение от Трампа и новая эпоха»: 5 ключевых пунктов саммита

Наиболее важные факты и детали вокруг визита Си Цзиньпина в США:

  • Первый государственный визит за 11 лет: лидер КНР впервые с 2015 года направляется в США с официальной миссией в статусе полноценного государственного визита;

  • Неожиданный жест Трампа: ожидается, что президент США Дональд Трамп вопреки дипломатическим привычкам лично встретит Си Цзиньпина у трапа самолета в аэропорту;

  • Исторический обмен визитами за полгода: регулярное осуществление контактов на высшем уровне между сторонами за последние шесть месяцев было названо официальным Пекином «историческим этапом»;

  • Переговоры Ван И и Марко Рубио: главы дипломатических ведомств двух стран перед встречей согласовали конструктивную повестку дня по стратегической стабильности и управлению интересами;

  • Вопрос глобального мира: в центре переговоров стоят не только торговля и пошлины, но и очаги войн в мире, а также проблемы глобальной безопасности.

История визитов Си Цзиньпина в США и его нынешняя миссия

Динамика поездок главы КНР за океан и особенности саммита 2026 года:

Критерии и параметры

Государственный визит 2015 года (эпоха Барака Обамы)

Исторический госвизит 2026 года (эпоха Дональда Трампа)

Статус поездки

Официальный государственный визит (Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк)

Полноценный государственный визит (23–25 сентября)

Уровень встречи

Стандартные протокольные мероприятия

Ожидается, что Трамп лично встретит у трапа самолета в аэропорту

Состояние двусторонних связей

Начало соперничества, относительное экономическое сотрудничество

Эпоха торговых войн и технологических блокад

Представители подготовки

Классические дипломаты США и КНР

Ван И и госсекретарь США Марко Рубио

Поднятые главные темы

Изменение климата и 70-летие ООН

Глобальная торговля, российско-украинский конфликт и безопасность

Геополитическая цель

Демонстрация усиления Китая

Согласование нового миропорядка в формате «Большой двойки» (Г2)

Экспертиза международной геополитики и экономики: почему этот саммит имеет решающее значение для мира?

Выводы ведущих политологов и аналитиков в сфере международной дипломатии:

  • Восстановление личной «химии» между Трампом и Си: Дональд Трамп на протяжении своей деятельности всегда с уважением относился к Си Цзиньпину как к сильному лидеру; то, что Трамп встретит его у трапа, очень ценно для официального Пекина и служит залогом начала переговоров в теплой и компромиссной атмосфере;

  • Линия Рубио и Ван И: госсекретарь Марко Рубио ранее был известен как один из самых жестких политиков по отношению к Китаю; однако его высказывания о стратегической стабильности в диалоге с Ван И означают, что Вашингтон готов избежать прямого столкновения с Китаем и настроен на прагматичное торговое соглашение;

  • Украина и глобальная карта: США и Китая — единственные две силы, обладающие мощью для урегулирования всех крупных конфликтов в мире; ожидается, что на саммите роль Пекина в российско-украинском вопросе и санкционная политика будут пересмотрены в решающей степени;

  • Влияние на мировую экономику: смягчение торговых ограничений двумя гигантами или подписание новых экономических договоров откроет большие возможности в энергетике и логистике для мировых рынков, включая страны Азии и Центральную Азию.

Визит Си Цзиньпина в Вашингтон является важнейшим геополитическим событием КсКсИ века и может положить начало долгожданной эпохе стабильности в мировой политике.

Как вы думаете, смогут ли встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина положить конец торговым войнам и глобальному противостоянию? Можно ли расценивать личную встречу китайского лидера Трампом в аэропорту как готовность США к компромиссу или это всего лишь тонкая дипломатическая тактика? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого исторического события, определяющего будущее мира, со всеми своими друзьями!

Си ЦзиньпинДональд ТрампТорговые войны США и КитаяГлобальное экономическое соглашение
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трамп хочет восстановить диалог с КНДР через Китай: каким будет секретное соглашение?Трамп хочет восстановить диалог с КНДР через Китай: каким будет секретное соглашение?19 сентября 19:23Си Цзиньпин направляется в Вашингтон — Трамп готовит масштабную сделку с Китаем?Си Цзиньпин направляется в Вашингтон — Трамп готовит масштабную сделку с Китаем?16 сентября 08:45Си Цзиньпин и Нарендра Моди в ходе беседы с Путиным предложили помощь по УкраинеСи Цзиньпин и Нарендра Моди в ходе беседы с Путиным предложили помощь по Украине13 сентября 18:17Начались исторические переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром ПутинымНачались исторические переговоры между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным20 мая 17:53Прямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную КореюПрямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную Корею14 сентября 13:30Итоги визита Владимира Путина в Китай и ключевые договоренностиИтоги визита Владимира Путина в Китай и ключевые договоренности21 мая 00:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына