Спрос на европейские автомобили в России резко вырос: лидируют BMW и Audi

По итогам первых пяти месяцев 2026 года на российском рынке было продано 26,7 тысячи новых легковых автомобилей европейских брендов. Этот показатель на 104% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Для справки, за тот же период прошлого года было реализовано 13,1 тысячи автомобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков, бренд BMW занял лидирующую позицию среди европейских автомобилей. В январе-апреле россияне приобрели 6451 автомобиль этой марки, что на 51% больше, чем в прошлом году.

Второе место занял Volkswagen — 5659 проданных автомобилей и рост на 266%. Тройку лидеров замкнул Audi: было реализовано 4569 машин этого бренда, а показатель роста составил рекордные 463%.

В премиальном и люксовом сегментах европейские бренды также укрепляют свои позиции. При этом наблюдается тенденция, при которой некоторые массовые бренды продолжают терять свою долю рынка.

Эксперты отмечают, что, несмотря на прекращение официальных поставок большинством европейских производителей, рынок насыщается за счет схем альтернативного (параллельного) импорта. Именно этот механизм стал основной причиной значительного роста продаж брендов, входящих в состав Volkswagen АГ.