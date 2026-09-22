В Татарстане в колбасе, продававшейся как «Халяль», обнаружили ДНК свинины

·219·Мир
В Татарстане в колбасе, продававшейся как «Халяль», обнаружили ДНК свинины

В Татарстане После проведения лабораторного анализа вареной колбасы, продававшейся под маркой «Халяль», в её составе были обнаружены следы ДНК животных, наличие которых не ожидалось. Сообщается, что продукт был произведен на Елабужском мясоконсервном комбинате.

В образце вареной колбасы, заявленной как «говяжья», были выявлены ДНК свинины, индейки и лошади.

Примечательно, что ни один из этих видов животных не был указан на этикетке продукта.

Главный вопрос заключается в том, как в продукте с маркировкой «Халяль» оказалась ДНК свинины. На данный момент официальная причина попадания этих следов ДНК в состав колбасы не установлена.

Специалисты в качестве одной из вероятных причин называют использование одного и того же оборудования для разных видов продукции или недостаточное соблюдение санитарных норм в процессе производства.

На этикетке продукта не были указаны обнаруженные виды животных. В связи с этим результаты лабораторных исследований вызвали дополнительные вопросы относительно состава и маркировки товара.

На данный момент окончательного заключения о том, как ДНК попала в продукт и кто несет за это ответственность, не предоставлено.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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