Маурисио Почеттино сожалеет о скандале с красной карточкой в сборной США

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино признал, что спорная ситуация, приведшая к неудаче на чемпионате мира, и шум вокруг дисквалификации Фоларина Балогуна полностью изменили атмосферу в команде. По его словам, этот инцидент отвлек футболистов и привнес негативную энергию перед решающим матчем. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью телеканалу Футбол де Примера Маурисио Почеттино заявил, что красная карточка, полученная нападающим Фоларином Балогуном в матче 1/64 финала против Боснии и Герцеговины, и последующая отмена его дисквалификации через апелляцию негативно повлияли на команду. Это решение ФИФА вызвало большие споры в футбольном мире.

Политические скандалы и решение ФИФА

Во время процесса апелляции президент США Дональд Трамп заявил, что лично общался с главой ФИФА Джанни Инфантино и повлиял на решение. В результате Международная федерация футбола подверглась жесткой критике за нарушение политического нейтралитета.

На фоне этих событий, принявших политический окрас, информационный шум вокруг команды оказал психологическое давление на игроков. В итоге сборная США проиграла важный матч 1/8 финала против Бельгии и покинула турнир.

Признание и сожаления Почеттино

Бывший наставник «Тоттенхэма», обладающий огромным опытом в футбольном мире, не скрывает сожаления о том, что не вмешался в этот процесс. По его мнению, как тренер он должен был взять ситуацию под контроль и предотвратить возможные негативные последствия.

В беседе с Андресом Кантором Маурисио Почеттино сказал: «Я сожалею, что не вмешался в ситуацию после игры с Боснией и во все негативные последствия. Возможно, мне следовало быть более активным в процессе принятия этого решения».

Специалист подчеркнул, что сам не участвовал в инициативе по подаче апелляции на отмену красной карточки. Хотя в итоге было признано, что они были правы, никто до конца не смог осознать суть произошедшего.

«Как футбольный человек, я хорошо понимаю, как меняется энергия ситуации. Как только все произошло, энергия команды изменилась, и следующая игра прошла уже в других параметрах», — добавил Почеттино.