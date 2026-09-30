Трамп изменил термин «искусственный интеллект» для правительства США

Президент США Дональд Трамп 29 сентября подписал указ, предусматривающий отказ от терминов «искусственный интеллект» и «AI» в документах федерального правительства и замену их на термины «суперинтеллект» и «СИ». Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно указу, все департаменты и ведомства в составе исполнительной власти США должны использовать термины «Супер Intelligence» и «СИ» в официальной переписке, публичных сообщениях, на веб-сайтах, в отчетах, политических документах и других материалах, не являющихся законодательными актами.

В документе отмечается, что термин «искусственный интеллект» не в полной мере отражает стремительно развивающиеся возможности технологии. В указе подчеркивается, что выражение «суперинтеллект» лучше отражает потенциал и возможности развития этих технологий.

При этом данное изменение не означает официальной отмены термина «искусственный интеллект» в мировом масштабе. Требования указа распространяются на официальные материалы в рамках федеральной исполнительной власти США.

Для справки, термин «Артификиал Intelligence» был впервые применен 31 августа 1955 года в предложении для Дартмутского летнего исследовательского проекта. Авторами документа были Джон Маккарти, Марвин Минский, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон.