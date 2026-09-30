Трамп изменил термин «искусственный интеллект» для правительства США

·2·Мир
Трамп изменил термин «искусственный интеллект» для правительства США

Президент США Дональд Трамп 29 сентября подписал указ, предусматривающий отказ от терминов «искусственный интеллект» и «AI» в документах федерального правительства и замену их на термины «суперинтеллект» и «СИ». Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно указу, все департаменты и ведомства в составе исполнительной власти США должны использовать термины «Супер Intelligence» и «СИ» в официальной переписке, публичных сообщениях, на веб-сайтах, в отчетах, политических документах и других материалах, не являющихся законодательными актами.

В документе отмечается, что термин «искусственный интеллект» не в полной мере отражает стремительно развивающиеся возможности технологии. В указе подчеркивается, что выражение «суперинтеллект» лучше отражает потенциал и возможности развития этих технологий.

При этом данное изменение не означает официальной отмены термина «искусственный интеллект» в мировом масштабе. Требования указа распространяются на официальные материалы в рамках федеральной исполнительной власти США.

Для справки, термин «Артификиал Intelligence» был впервые применен 31 августа 1955 года в предложении для Дартмутского летнего исследовательского проекта. Авторами документа были Джон Маккарти, Марвин Минский, Натаниэль Рочестер и Клод Шеннон.

Дональд ТрампФедеральное правительство СШАСуперинтеллектИскусственный интеллект
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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