Благодаря чуду удалось предотвратить одну из самых страшных катастроф в истории мировой авиации на борту лайнера Boeing 737 авиакомпании ФлйДубаи (рейс ФЗ1073 / ФДБ1549), следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Как стало известно, во время полета в кабине пилотов произошло кровавое столкновение: второй пилот с ножом набросился на командира и попытался резко опустить штурвал, чтобы обрушить (пустить пике) воздушное судно вместе с пассажирами.

Когда лайнер двигался со скоростью 573 км/ч и всего за 29 секунд совершил отвесное падение сразу на 4,5 километра, в салоне начались крики и паника. Услышав крики из кабины, бортпроводники и отважные израильские пассажиры немедленно взломали дверь, защитили окровавленного командира и силой обезвредили нападавшего, собиравшегося совершить теракт. Лайнер, спасший жизни 180 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Табука в Саудовской Аравии.

«29-секундное пике, нож в кабине и освобожденный лайнер»: 5 ключевых моментов происшествия

Самые важные факты о попытке страшного теракта в небе и спасении самолета:

Кровавая попытка теракта в кабине: Второй пилот нанес командиру несколько ножевых ранений в кабине и попытался напрямую обрушить самолет на землю;

Падение на 4,5 км за 29 секунд: Когда управление самолетом было нарушено и он начал резкое падение на скорости 573 км/ч, в салоне возникла настоящая паника;

Героизм израильских пассажиров: Пассажиры на борту и экипаж ворвались в кабину, связали и обезвредили нападавшего, спасши самолет от катастрофы;

В сети распространились кровавые фото: На кадрах, снятых пассажирами в салоне, запечатлены мужчины с испачканной кровью одеждой во время задержания нападавшего;

Экстренная посадка в Саудовской Аравии: После восстановления контроля на борту самолет благополучно посадили в городе Табук в Саудовской Аравии, с которой у Израиля нет официальных дипломатических отношений.

Описание попытки теракта на рейсе ФлйДубаи и его пресечения

Анализ трагических действий в воздухе, технических цифр и принятых экстренных мер:

Показатели и критерии анализа Зафиксированные ужасающие обстоятельства и факты Авиалайнер и маршрут ФлйДубаи Boeing 737 MAX 8 (ФЗ1073 / ФДБ1549), Дубай — Тель-Авив Детали инцидента и оружие Нападение второго пилота с ножом на командира внутри кабины Динамика снижения и риск Снижение на 4500 метров за 29 секунд (скорость 573 км/ч, риск падения на землю) Последовательность сигналов Скуавк 7700 (аварийный) и Скуавк 7500 (захват/угон борта) Спасательные действия и герои Израильские пассажиры и экипаж силой подавили нападавшего Судьба людей на борту 180 пассажиров (около 100 израильтян) — все выжили Место посадки и текущий статус Саудовская Аравия (аэропорт Табук), подозреваемый допрашивается Меры безопасности в Израиле Все рейсы ФлйДубаи, прибывающие из ОАЭ, проходят отдельную проверку в Бен-Гурионе

Авиационная безопасность и международная криминалистическая экспертиза: какие выводы можно сделать из теракта на борту самолета?

Выводы авиационных экспертов, военных аналитиков и служб безопасности:

«Предотвращено повторение немецкой трагедии (Германвингс)»: В 2015 году психически нездоровый пилот Андреас Любиц направил самолет в гору, унеся жизни 149 человек; в этот раз второй пилот пытался реализовать точно такой же сценарий: зарезать командира и обрушить лайнер на землю; однако своевременное открытие кабины и проявленное пассажирами мужество вопреки смертельной опасности спасли жизни 180 человек;

«Как пилоты пронесли нож на борт?»: Для международной гражданской авиации это событие стало огромным шоком и сигналом; несмотря на то, что члены экипажа проходят строгий контроль безопасности, неизбежно начало масштабных проверок в системах безопасности аэропортов ОАЭ относительно того, как холодное оружие было пронесено в кабину;

Дипломатия спасения израильтян на земле Саудовской Аравии: Несмотря на сложные политические отношения, Саудовская Аравия открыла свое воздушное пространство и безопасно приняла самолет; в настоящее время спецслужбы Саудовской Аравии удерживают преступника под стражей и ведут расследование, а израильская сторона ведет переговоры о возвращении своих граждан на родину.

Как вы оцениваете мужество пассажиров, проявленное против преступника, который пытался уронить самолет на высоте тысяч метров? Почему, по вашему мнению, авиакомпании недостаточно жестко контролируют психологическое состояние пилотов и находящиеся у них предметы? Оставляйте свои комментарии и делитесь этим срочным глобальным анализом, отражающим детали поистине чудесного спасения, со всеми!