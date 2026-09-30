В Турции врачи якобы прооперировали пациенту здоровое ухо

Сообщается, что в больнице Университета Окан в турецком Стамбуле врачи по ошибке провели хирургическую операцию на левом ухе пациента вместо больного правого. Об этом пишет «Акşам» и другие турецкие издания.

Как стало известно, Мурат Таракчи, проживающий в районе Гебзе провинции Коджаэли, обратился в больницу Университета Окан в стамбульском районе Тузла из-за скопления жидкости в среднем правом ухе. После обследований ему было запланировано хирургическое вмешательство на правом ухе.

Однако, по словам Таракчи, во время операции трубку установили в его левое ухо вместо правого. Проснувшись от наркоза, он почувствовал сильную боль в левом ухе и понял, что процедура была проведена именно на нем. После этого медицинскому персоналу стало известно об ошибке.

Сообщается, что в тот же день медицинская бригада снова прооперировала пациента под общим наркозом, и на этот раз процедура была проведена на нужном — правом ухе. Таким образом, Таракчи дважды за день перенес общий наркоз.

Выразив недовольство ошибкой врачей, Таракчи подал жалобу на больницу и медицинский персонал. Его адвокат охарактеризовал произошедшее как «хирургическое вмешательство, выполненное не с той стороны», и сообщил о начале юридического процесса. Сам пациент заявил, что после операций у него наблюдаются звон в ушах, проблемы со слухом и равновесием.

Администрация больницы Университета Окан заявила, что пока воздержится от комментариев в связи с продолжающимся юридическим процессом. Поэтому озвученные пациентом последствия и обстоятельства ошибки пока рассматриваются как его утверждения, а не окончательное юридическое заключение.