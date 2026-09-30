Анджелина Джоли продала исторический особняк за 24,75 миллиона долларов: какая история стоит за роскошным домом?

·2·Культура
Анджелина Джоли продала исторический особняк за 24,75 миллиона долларов: какая история стоит за роскошным домом?

Голливудская звезда Анджелина Джоли продала свой исторический особняк в Лос-Анджелесе за 24,75 миллиона долларов. Актриса изначально выставила недвижимость на продажу за 29,85 миллиона долларов и ждала покупателя почти пять месяцев.

Джоли приобрела это роскошное имение в 2017 году за 24,5 миллиона долларов. После развода с Брэдом Питтом она переехала в этот дом вместе с детьми. Исторический особняк, построенный в 1913 году, когда-то принадлежал знаменитому режиссеру Сесилю Б. ДеМилю. Позже имущество оставалось в семье ДеМилей.

На территории особняка есть отдельный гостевой дом, 12-метровый бассейн, фитнес-зал, кухня и гараж с помещением для охраны. Имение окружено многолетними деревьями и просторными газонами.

Из окон дома открывается вид на Голливудские холмы и знаменитую обсерваторию Гриффита.

Ранее Джоли рассказывала о планах покинуть Лос-Анджелес и переехать за границу после того, как ее младшим детям-близнецам Ноксу и Вивьен исполнится 18 лет.

Также сообщалось, что в июле этого года 18-летняя Вивьен обратилась в суд с заявлением об изменении своей фамилии просто на Джоли. Она стала четвертым ребенком в семье, отказавшимся от фамилии Питт.

Анджелина ДжолиСесиль Б. ДеМильГолливудский особнякЛос-Анджелес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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