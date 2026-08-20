Зеленский попросил у союзников ракеты Патриот и пригрозил России

·26·Мир
Зеленский попросил у союзников ракеты Патриот и пригрозил России

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном вечернем видеообращении рассказал о последствиях массированной комбинированной атаки на Киев и прилегающие районы и потребовал от западных стран срочно поставить ракеты для систем «Патриот». Глава государства подчеркнул, что ситуация с перехватом баллистических ракет остается крайне сложной, и заявил, что Украина продолжит наносить ответные удары по территории России.

«Баллистика остается самой сложной»: масштабы атаки и нехватка ракет

В своем обращении Зеленский оценил ход ликвидации последствий в Киеве, Борисполе и Броварах, раскрыв уязвимые места системы противовоздушной обороны:

«Сегодня большую часть дня в Киеве и области — Борисполе и Броварах — продолжались работы по ликвидации последствий атаки. Это был комбинированный удар: применялись многочисленные баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. К сожалению, ситуация с баллистикой сейчас остается самой сложной. Если по крылатым ракетам было сбито около 90 процентов, то показатели по баллистическим ракетам значительно ниже», — заявил Владимир Зеленский.

Ситуация в Киеве и детали поставок вооружений

Направление

Состояние и основные детали

Регионы, подвергшиеся атаке

Киев, окрестности Борисполя и Броваров

Средства поражения

Крылатые ракеты (сбито 90 процентов), баллистические ракеты, дроны

Основное требование

Дополнительные ракеты для систем ПВО «Патриот»

Условия приобретения

Заявлена готовность не к бесплатной помощи, а к покупке

Главное препятствие

Задержка политических решений в США и у союзников, а также нехватка средств

Ответные действия

План нанесения новых ударов по объектам внутри России

«Мы не просим подарков, мы готовы покупать»

Глава Украины заявил, что политические решения союзников имеют решающее значение, и призвал США и западных партнеров действовать оперативно:

«Нам нужны ракеты для Патриот, и предоставить их могут только наши партнеры. Мы не говорим о подарках — Украина готова покупать это оружие. Важно лишь принятие политических решений, прежде всего в Соединенных Штатах».

Финансовый кризис и назначение нового министра

В то же время на церемонии представления нового министра обороны Евгения Хмары Зеленский открыто признал, что главной проблемой Киева является острая нехватка средств для ведения войны. Несмотря на это, он подчеркнул, что украинская сторона будет расширять возможности для нанесения ответных ударов.

Как вы считаете, смогут ли западные страны полностью защитить небо Украины, обеспечив системы Патриот дополнительными ракетами, или этому помешают финансовые и производственные ограничения?

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Владимир ЗеленскийКиевРоссияPatriotУкраина
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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