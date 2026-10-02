Предупреждение от Гари Невилла: судьба владельцев «Манчестер Сити» под угрозой

Один из ведущих клубов Английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити», столкнулся с серьезным кризисом и возможной сменой владельцев после важного решения независимой комиссии. Согласно информации Sky Sports, известный эксперт и бывший футболист Гари Невилл считает, что если обвинительный приговор по делу о финансовых нарушениях клуба останется в силе, нынешнему руководству будет крайне сложно сохранить свои позиции. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В результате расследования независимой комиссии было установлено, что «Манчестер Сити» в течение девяти лет систематически нарушал финансовые правила. Отмечается, что данная ситуация наносит серьезный ущерб репутации английского футбола и справедливости соревнований в рамках Английской Премьер-лиги, так как речь идет о нарушениях на сотни миллионов фунтов стерлингов.

Финансовые махинации и сомнительные спонсорские сделки

В центре расследования находятся обвинения в том, что клуб искусственно завышал свои доходы через фиктивные спонсорские контракты. Сообщается, что общая стоимость этих соглашений превышает 900 миллионов фунтов стерлингов.

Гари Невилл подчеркнул, что после нарушений такого масштаба простого штрафа будет недостаточно. По его мнению, владельцы клуба могут не соответствовать требованиям теста для владельцев и директоров (Овнерс' анд Директорс' Тест).

Будущее руководства и трофеев

По словам Невилла, футбольные клубы — это не просто бизнес-проекты, а важные общественные ценности для города и болельщиков. Поэтому владельцы обязаны строго соблюдать установленные правила.

Легитимность трофеев, завоеванных в эпоху Пепа Гвардиолы и в предыдущие годы, также оказалась под большим вопросом. Прогнозируется, что в случае провала апелляции все достижения клуба за последние годы останутся под постоянным сомнением.