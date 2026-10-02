Предупреждение от Гари Невилла: судьба владельцев «Манчестер Сити» под угрозой

·30·Спорт
Предупреждение от Гари Невилла: судьба владельцев «Манчестер Сити» под угрозой

Один из ведущих клубов Английской Премьер-лиги, «Манчестер Сити», столкнулся с серьезным кризисом и возможной сменой владельцев после важного решения независимой комиссии. Согласно информации Sky Sports, известный эксперт и бывший футболист Гари Невилл считает, что если обвинительный приговор по делу о финансовых нарушениях клуба останется в силе, нынешнему руководству будет крайне сложно сохранить свои позиции. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В результате расследования независимой комиссии было установлено, что «Манчестер Сити» в течение девяти лет систематически нарушал финансовые правила. Отмечается, что данная ситуация наносит серьезный ущерб репутации английского футбола и справедливости соревнований в рамках Английской Премьер-лиги, так как речь идет о нарушениях на сотни миллионов фунтов стерлингов.

Финансовые махинации и сомнительные спонсорские сделки

В центре расследования находятся обвинения в том, что клуб искусственно завышал свои доходы через фиктивные спонсорские контракты. Сообщается, что общая стоимость этих соглашений превышает 900 миллионов фунтов стерлингов.

Гари Невилл подчеркнул, что после нарушений такого масштаба простого штрафа будет недостаточно. По его мнению, владельцы клуба могут не соответствовать требованиям теста для владельцев и директоров (Овнерс' анд Директорс' Тест).

Будущее руководства и трофеев

По словам Невилла, футбольные клубы — это не просто бизнес-проекты, а важные общественные ценности для города и болельщиков. Поэтому владельцы обязаны строго соблюдать установленные правила.

Легитимность трофеев, завоеванных в эпоху Пепа Гвардиолы и в предыдущие годы, также оказалась под большим вопросом. Прогнозируется, что в случае провала апелляции все достижения клуба за последние годы останутся под постоянным сомнением.

Манчестер СитиГари НевиллАнглийская Премьер-лигаПеп ГвардиолаТрансферы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Манчестер Сити столкнулся с новой проблемой: игроки соперников требуют компенсациюМанчестер Сити столкнулся с новой проблемой: игроки соперников требуют компенсациюВчера 20:32Решение по Манчестер Сити требуют принять до конца текущего сезонаРешение по Манчестер Сити требуют принять до конца текущего сезонаВчера 01:38Есть ли способ остановить Эрлинга Холанда?Есть ли способ остановить Эрлинга Холанда?13 августа 14:19Матео Ковачич высоко оценил переход Эллиота Андерсона в Манчестер СитиМатео Ковачич высоко оценил переход Эллиота Андерсона в Манчестер Сити4 августа 12:32Фил Фоден готов остаться в Манчестер СитиФил Фоден готов остаться в Манчестер Сити15 мая 13:20Энцо Фернандес ярко дебютировал за Манчестер СитиЭнцо Фернандес ярко дебютировал за Манчестер Сити5 сентября 22:59
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове