Азиатские игры: Узбекистан по итогам 13-го дня в топ-четверке (Медальный зачет)

·58·Спорт
Азиатские игры: Узбекистан по итогам 13-го дня в топ-четверке (Медальный зачет)

Завершились соревнования 13-го дня Азиатских игр, проходящих в Японии. Успешно выступающая спортивная делегация Узбекистана прочно удерживает свои позиции в первой четверке в общекомандном зачете.

Количество медалей на счету наших соотечественников достигло 65. Наши спортсмены к этому моменту завоевали 20 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали, ведя достойную борьбу в ряду сильнейших команд континента.

Лидеры и конкуренция: как выглядит первая десятка?

В турнирной таблице со значительным преимуществом по количеству наград уверенно лидирует сборная Китая. Хозяева соревнований, японцы, занимают второе место, а Южная Корея расположилась на третьей строчке:

  1. Китай — 162 золота, 81 серебро, 73 бронзы (всего: 316)

  2. Япония — 71 золото, 83 серебра, 85 бронз (всего: 239)

  3. Южная Корея — 33 золота, 39 серебряных, 62 бронзовые (всего: 134)

  4. Узбекистан — 20 золотых, 23 серебряные, 22 бронзовые (всего: 65)

  5. Индия — 16 золотых, 25 серебряных, 35 бронзовых (всего: 76)

  6. Иран — 15 золотых, 17 серебряных, 13 бронзовых (всего: 45)

  7. Таиланд — 15 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых (всего: 43)

  8. Казахстан — 12 золотых, 21 серебряная, 44 бронзовые (всего: 77)

  9. Бахрейн — 11 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых (всего: 22)

  10. Малайзия — 9 золотых, 5 серебряных, 16 бронзовых (всего: 30)

Азиатские игры: Узбекистан по итогам 13-го дня в топ-четверке (Медальный зачет)

В двадцатку сильнейших вошли и другие представители нашего региона: соседний Таджикистан занимает 20-ю строчку с 2 золотыми, 5 серебряными и 7 бронзовыми медалями (всего 14).

Азиатские игры: Узбекистан по итогам 13-го дня в топ-четверке (Медальный зачет)

В оставшиеся дни соревнований также пройдут важные поединки с участием наших соотечественников, и ожидается, что копилка медалей узбекской делегации еще пополнится.

Азиатские игрыСпортивная делегация УзбекистанаСпортивная сборная КитаяМедали
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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