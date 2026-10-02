Азиатские игры: Узбекистан по итогам 13-го дня в топ-четверке (Медальный зачет)

Завершились соревнования 13-го дня Азиатских игр, проходящих в Японии. Успешно выступающая спортивная делегация Узбекистана прочно удерживает свои позиции в первой четверке в общекомандном зачете.

Количество медалей на счету наших соотечественников достигло 65. Наши спортсмены к этому моменту завоевали 20 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали, ведя достойную борьбу в ряду сильнейших команд континента.

Лидеры и конкуренция: как выглядит первая десятка?

В турнирной таблице со значительным преимуществом по количеству наград уверенно лидирует сборная Китая. Хозяева соревнований, японцы, занимают второе место, а Южная Корея расположилась на третьей строчке:

Китай — 162 золота, 81 серебро, 73 бронзы (всего: 316) Япония — 71 золото, 83 серебра, 85 бронз (всего: 239) Южная Корея — 33 золота, 39 серебряных, 62 бронзовые (всего: 134) Узбекистан — 20 золотых, 23 серебряные, 22 бронзовые (всего: 65) Индия — 16 золотых, 25 серебряных, 35 бронзовых (всего: 76) Иран — 15 золотых, 17 серебряных, 13 бронзовых (всего: 45) Таиланд — 15 золотых, 11 серебряных, 17 бронзовых (всего: 43) Казахстан — 12 золотых, 21 серебряная, 44 бронзовые (всего: 77) Бахрейн — 11 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых (всего: 22) Малайзия — 9 золотых, 5 серебряных, 16 бронзовых (всего: 30)

В двадцатку сильнейших вошли и другие представители нашего региона: соседний Таджикистан занимает 20-ю строчку с 2 золотыми, 5 серебряными и 7 бронзовыми медалями (всего 14).

В оставшиеся дни соревнований также пройдут важные поединки с участием наших соотечественников, и ожидается, что копилка медалей узбекской делегации еще пополнится.