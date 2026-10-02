Представлено приложение Лайтр для сохранения онлайн-контента

·34·Технологии
Представлено приложение Лайтр для сохранения онлайн-контента

После закрытия популярного сервиса Покет от компании Мозилла, для удобства пользователей появилось множество альтернативных приложений. Одно из них — Лайтр — новая программа, которая привлекает внимание тем, что позволяет сохранять не только текстовые статьи, но и любой другой контент из интернета. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным издания TechCrunch, это приложение позволяет сохранять веб-страницы, рецепты, скриншоты, видео, ПДФ-файлы, закладки и даже ярлыки браузера для последующего просмотра. Программа автоматически сортирует типы файлов и помогает группировать их в специальные коллекции под названием «касес» (кейсы).

Конфиденциальность и синхронизация между устройствами

Одной из ключевых особенностей приложения Лайтр является его полная ориентация на конфиденциальность. Все сохраненные данные превращаются в личный архив, который хранится только на устройстве пользователя. Это означает, что для использования приложения не требуется создание учетной записи, а разработчики не имеют доступа к сохраненной вами информации.

Тем не менее, благодаря синхронизации через сервис iCloud от Apple, данные легко передаются между несколькими устройствами, такими как iPhone, iPad и Мак. Независимый канадский разработчик приложения Мостафа Талаат подчеркивает, что решение отказаться от использования серверов было осознанным, так как то, что сохраняет пользователь, является его частной жизнью.

Функциональные возможности и ценовая политика

Основатель проекта также добавил возможность экспорта старых данных, чтобы бывшие пользователи Покет не испытывали трудностей при переходе. Кроме того, в программе есть функция напоминания о сохраненном контенте по установленной дате. Однако, поскольку приоритетом является конфиденциальность, приложение не использует AI для сокращения или описания текста.

Приложение Лайтр можно попробовать бесплатно с ограничением до 30 сохраненных элементов. Стоимость Премиум-подписки для доступа ко всем функциям составляет 1,99 доллара в месяц, 14,99 доллара в год или 39,99 доллара за пожизненный доступ. Даже после окончания подписки пользователь не теряет свой архив, а также может в любое время выгрузить все данные в виде ЗИП-архива в форматах Маркдовн и ХТМЛ.

LaytrПриложениеКонфиденциальностьТехнологииApple
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Для iPhone Дуо создано первое необычное приложениеДля iPhone Дуо создано первое необычное приложение28 сентября 21:56Современные автомобили и мобильные приложения передают данные водителей третьим лицамСовременные автомобили и мобильные приложения передают данные водителей третьим лицам30 сентября 03:25Apple смягчила правила запросов прозрачности в Европейском СоюзеApple смягчила правила запросов прозрачности в Европейском Союзе17 сентября 21:24Apple отложила презентацию своих первых умных очковApple отложила презентацию своих первых умных очков27 июля 02:22Функции искусственного интеллекта в Apple Watch нормализуют постоянное наблюдениеФункции искусственного интеллекта в Apple Watch нормализуют постоянное наблюдение10 сентября 01:20Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в общественных местахНорвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в общественных местах5 сентября 01:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27