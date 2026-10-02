Представлено приложение Лайтр для сохранения онлайн-контента

После закрытия популярного сервиса Покет от компании Мозилла, для удобства пользователей появилось множество альтернативных приложений. Одно из них — Лайтр — новая программа, которая привлекает внимание тем, что позволяет сохранять не только текстовые статьи, но и любой другой контент из интернета. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным издания TechCrunch, это приложение позволяет сохранять веб-страницы, рецепты, скриншоты, видео, ПДФ-файлы, закладки и даже ярлыки браузера для последующего просмотра. Программа автоматически сортирует типы файлов и помогает группировать их в специальные коллекции под названием «касес» (кейсы).

Конфиденциальность и синхронизация между устройствами

Одной из ключевых особенностей приложения Лайтр является его полная ориентация на конфиденциальность . Все сохраненные данные превращаются в личный архив, который хранится только на устройстве пользователя. Это означает, что для использования приложения не требуется создание учетной записи, а разработчики не имеют доступа к сохраненной вами информации.

Тем не менее, благодаря синхронизации через сервис iCloud от Apple, данные легко передаются между несколькими устройствами, такими как iPhone, iPad и Мак. Независимый канадский разработчик приложения Мостафа Талаат подчеркивает, что решение отказаться от использования серверов было осознанным, так как то, что сохраняет пользователь, является его частной жизнью.

Функциональные возможности и ценовая политика

Основатель проекта также добавил возможность экспорта старых данных, чтобы бывшие пользователи Покет не испытывали трудностей при переходе. Кроме того, в программе есть функция напоминания о сохраненном контенте по установленной дате. Однако, поскольку приоритетом является конфиденциальность, приложение не использует AI для сокращения или описания текста.

Приложение Лайтр можно попробовать бесплатно с ограничением до 30 сохраненных элементов. Стоимость Премиум-подписки для доступа ко всем функциям составляет 1,99 доллара в месяц, 14,99 доллара в год или 39,99 доллара за пожизненный доступ. Даже после окончания подписки пользователь не теряет свой архив, а также может в любое время выгрузить все данные в виде ЗИП-архива в форматах Маркдовн и ХТМЛ.