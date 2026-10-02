В Узбекистане 20-я золотая медаль! Жасурбек Джайсунов одержал победу в финале

·37·Спорт
В Узбекистане 20-я золотая медаль! Жасурбек Джайсунов одержал победу в финале

Копилка делегации Узбекистана пополнилась очередной золотой медалью. Сегодня, 2 октября, член национальной сборной по таэквондо ВТ Жасурбек Джайсунов завоевал чемпионский титул и принес нашей стране 20-ю золотую медаль.

Защищавший честь нашей страны в весовой категории до 80 кг Джайсунов успешно преодолел все этапы и вышел в финал. В решающем поединке наш соотечественник, вышедший на даянг против представителя Китайского Тайбэя, уверенными действиями победил соперника и стал победителем соревнований.

Еще одна медаль от наших таэквондистов

Напомним, в рамках этого же дня женская сборная также пополнила число призеров соревнований:

  • Выступавшая на даянге в весовой категории до 67 кг наша соотечественница Озода Собиржонова успешно выступила и добавила в копилку нашей делегации серебряную медаль.

Эта победа Жасурбека Джайсунова еще больше укрепила успех делегации Узбекистана в общекомандном зачете.

Жасурбек ДжайсуновТаэквондоДелегация Узбекистана20-я золотая медаль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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