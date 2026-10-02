В Жамбыльской области поезд сбил 70 овец: хозяин наказан

В Жамбыльской области Казахстана произошел неприятный инцидент из-за выхода стада овец на железнодорожные пути. Во время движения грузового поезда под колесами погибли 70 голов скота. Хозяин животных был привлечен к ответственности по закону. Об этом сообщает “Нур.кз”.

Сообщается, что по факту произошедшего на владельца скота был составлен административный протокол. Им оказался 66-летний житель города Тараз, которому предъявлено обвинение в нарушении правил выпаса сельскохозяйственных животных в полосе отвода железной дороги.

Согласно официальным данным, неконтролируемый выход скота на железнодорожную территорию остается одной из серьезных проблем для движения поездов в Казахстане.

Отмечается, что с начала текущего года Департаментом транспортной полиции было зафиксировано 1 166 экстренных торможений поездов. Из них 881 случай, то есть большая часть, связан с выходом домашних животных на железнодорожные пути.

В связи с этим транспортная полиция призвала владельцев домашних животных не оставлять скот без присмотра вблизи железных дорог. Ведомство просит граждан строго соблюдать установленные правила безопасности.

Как подчеркнула транспортная полиция, в первую очередь за безопасность животных отвечают их владельцы. Бесконтрольный выход скота на железную дорогу может привести не только к гибели животных, но и к созданию аварийных ситуаций при движении поездов и материальному ущербу.

Кроме того, подобные ситуации создают угрозу для жизни и здоровья пассажиров поезда и работников железной дороги. Поэтому владельцам скота важно не оставлять своих животных без присмотра на территориях, прилегающих к железной дороге.